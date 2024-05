Volker Beck ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Der Grünen-Politiker war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Herr Beck, die Bundesregierung nimmt die Zahlungen von rund 45 Millionen Euro an das in die Kritik geratene Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) wieder auf. Wie bewerten Sie die Entscheidung?

Die konditionslose Wiederaufnahme der Zahlungen halte ich für falsch und auch unverantwortlich. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man für Gaza in der aktuellen Situation des Krieges, wo man unter Umständen nur schwer neue Versorgungswege aufbauen könnte, nochmal auf diese UNRWA-Strukturen zurückgreift. Aber die Bundesregierung hätte das verbinden müssen mit einer Exit-Strategie, die vorsieht, die Zusammenarbeit mit UNRWA und die Zahlungen in ein oder zwei Jahren endgültig zu beenden.

Was kritisieren Sie an der UN-Organisation für die Palästinenser?

Es gibt im Kern zwei Gründe, die gegen UNRWA sprechen. Zum einen die aktuellen Vorwürfe, dass UNRWA-Mitarbeiter an den Anschlägen und Massakern der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen, sowie die Verstrickung der UNRWA mit den Strukturen des Terrorregimes der Hamas. Aber zudem stimmt die ganze Konstruktion der UNRWA nicht.

Was ist denn falsch an einem Hilfswerk, das die Menschen in Not unterstützen will?

Falsch sind die merkwürdige Exklusivität und die Zielsetzung der UNRWA. Die Vereinten Nationen haben auf der einen Seite ein Flüchtlingshilfswerk, den UNHCR, für die ganze Welt. Der UNHCR ist mit 20.000 Mitarbeitern für 110 Millionen Flüchtlinge global zuständig. Ziel der Tätigkeit ist, für das Wohl der Flüchtlinge zu sorgen und ihre Integration in die jeweiligen Aufnahmeländer zu fördern. Daneben gibt es die UNRWA, die ganz anders arbeitet. Das Palästinenserhilfswerk kümmert sich mit 30.000 Mitarbeitern um 6,7 Millionen Klienten, die Kinder und Kindeskinder ehemaliger Flüchtlinge sind. Doch ihm geht es eben nicht um die Integration in die neuen Heimatländer, sondern die Klienten sollen als „Flüchtlinge“ isoliert bleiben. Deswegen gilt: Wer an der Finanzierung von UNRWA festhält, finanziert die Verstetigung des Konflikts und investiert nicht in seine Lösung. Letztlich ist es bei UNRWA ein zynisches Kalkül, welches vorgibt, eine Zweistaatenlösung anzustreben, in Wahrheit aber diese verhindert.

Die UNRWA ist nicht nur in Gaza, sondern unter anderem auch im Westjordanland und in Jordanien tätig. Ist das alles gleich zu bewerten?

Die UNRWA arbeitet nicht daran, das Problem zu lösen, sondern an der wundersamen Vermehrung der palästinensischen Flüchtlinge von 1948. Das ist von der UN-Generalversammlung so gewollt. Die Organisation hat es geschafft, aus 700.000 Flüchtlingen und Vertriebenen von 1948 eine Klientel von 6,7 Millionen Menschen zu machen. Diese werden in den Aufnahmeländern getrennt von der Bevölkerung betreut und beschult, um das Streitthema „Rückkehr nach Israel“ politisch auf dem Tisch der internationalen Politik zu halten. Doch eine solche „Rückkehr“ wäre die Zerstörung Israels als Staat des jüdischen Volkes. Zudem wäre sie für die Menschen in Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza oder auch Ägypten gar keine „Rückkehr“, weil sie in zweiter oder dritter Generation schon eine neue Heimat gefunden haben. Es geht der UNRWA generell also um ein politisches Projekt, nicht um unmittelbare Hilfe.

Was macht UNRWA konkret in Gaza?

Für die zwei Millionen Menschen im Gazastreifen hat die UNRWA 13.000 Beschäftigte. Da merkt man schon ein gewisses Missverhältnis. Auch was die internationale Berichterstattung angeht und welche Aufmerksamkeit die sicher tragischen Schicksale und Todeszahlen im Gazakrieg bekommen, sieht man doch eine Schieflage. Der Syrienkrieg und auch die Krise im Sudan mit hohen Opferzahlen kommen bei uns kaum noch vor.



Ministerin Svenja Schulze (SPD) setzt die Zusammenarbeit mit UNRWA nun fort, denn eine unabhängige Untersuchungskommission unter Leitung der französischen Ex-Außenministerin Catherine Colonna habe die Unbedenklichkeit bescheinigt. Ist das nachvollziehbar?

Nein, genau hier liegt der Fehler. Die Kommission hat die mögliche Zusammenarbeit von UNRWA-Mitarbeitern mit den Hamas-Terroristen gar nicht untersucht, der Bericht kann die Organisation also auch gar nicht entlasten. Der Kommissionsbericht hat eher den Charakter der Analyse einer Unternehmensberatung, die sich Prozesse einer Organisation aufgrund ihrer Verbesserungsfähigkeit angeschaut hat. Die der Kommission von Israel und NGOs vorgelegten Beweise fanden keinen Eingang in den Bericht. Insofern ist der Bezug auf diese Ausarbeitung bei der Wiederaufnahme der Zahlungen ein falsches Spiel. Die Erklärungen der Bundesregierung führen hier in die Irre. Keiner wollte die Vorwürfe ernsthaft prüfen. Keiner hat ernsthaft eine Befragung der israelischen Soldaten und der Opfer vorgenommen.

Welche Erkenntnisse haben Sie, dass mit deutschem Geld Terror und Antisemitismus der Hamas mitfinanziert werden?

Zunächst gibt es natürlich keine spezifischen deutschen Gelder, sondern alle Gelder fließen bei der UNRWA in einen Topf. Deshalb ist alles, was die UNRWA macht, auch mit in der politischen Verantwortung Deutschlands als Geldgeber. Es wurde über Jahre hinweg, und das hat auch den Haushaltsausschuss des Bundestages schon wiederholt beschäftigt, dokumentiert, dass von der UNRWA Schulbücher verwendet werden, in denen zum Terror gegen Israel, zu Antisemitismus und zur Vernichtung Israels aufgestachelt wird. Gleichzeitig gibt es die Hinweise, dass UNRWA-Mitarbeiter unmittelbar am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren. Die Berichte, dass unter dem UN-Hauptquartier in Gaza-Stadt das IT-Zentrum der Hamas liegt, gingen viral. Die Hamas hat offenbar ihren Strom direkt vom UNRWA-Hauptquartier abgezapft. Wer soll da glauben, dass die UNRWA das nicht bemerkt hat? So ein riesiges Tunnelsystem baut man nicht an einem Nachmittag, wenn alle irgendwie zum Kindergeburtstag ausgeflogen sind.

Nun sagt die deutsche Ministerin auch, dass es Reformen bei UNRWA geben müsse. Reicht das aus?

Die angekündigten Reformen reichen nicht aus, denn es geht um eine grundsätzliche Haltung. Wenn Svenja Schulze, aber auch die Funktionäre, davon reden, dass die UNRWA eine Expertise hätte, die so wertvoll und unersetzbar sei, dann kann es sich nur um politischen Lobbyismus für die palästinensische Frage handeln. Doch das ist nicht die Aufgabe einer UN-Organisation. Auf der ganzen Welt schafft man es, Entwicklungshilfe und die Bewältigung humanitärer Krisen mit allen anderen UN-Agenturen und den internationalen Hilfsorganisationen zu bewältigen. Nur die Palästinenser brauchen eine eigene Organisation, die sich der Kontrolle entzieht? Das ist ein Systemfehler.

Kann sich die UNRWA von einer vermeintlichen Nähe zum Terrorismus befreien?

Ich bezweifele das und plädiere langfristig für eine Auflösung der UNRWA. Wenn man in die Geschichte der Organisation schaut, hat es immer wieder Skandale gegeben. Es steht auch die Frage im Raum, wie viele Terroristen der Hamas, des Islamischen Dschihad, der PFLP, der unterschiedlichsten palästinensischen Terrororganisationen nach europäischem Recht UNRWA-Klienten waren und somit von uns unterstützt wurden. Bislang hat die UNRWA dazu noch keine Auskünfte erteilt, ob sie Terroristen den Flüchtlingsstatus entzieht.

Im Europäischen Parlament sollte eine Regelung verabschiedet werden, die alle Empfänger von Entwicklungshilfe verpflichtet, sich gegen Antisemitismus zu wenden. Warum tun sich Linke und Grüne damit so schwer?

Das müssen Sie die Parlamentarier selbst fragen. Ich bin auch ein Grüner und habe mit dem Tikvah-Institut einen Vorschlag für die Bundeshaushaltsordnung gemacht. Der Vorschlag ist, dass vom deutschen Staat nur Geld bekommt, wer sich an unsere Grundsätze hält. Diese sind der Schutz der Menschenwürde, die Achtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Unterstützung des Gedankens der Völkerverständigung. Antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Inhalte sollten einen Ausschluss von der Zuwendung bewirken. Bislang konnten wir das noch nicht durchsetzen. Die Kultusministerkonferenz hat die Forderung in einem Beschluss allerdings aufgegriffen. Ich finde es völlig unverständlich, wie man da nicht klare Kante zeigen kann.

Was halten Sie denn von Sanktionen gegen die israelischen Siedler, die jetzt zunehmend angeblich aggressiv auftreten?

Die Sanktionen lösen kein Problem. Vielleicht sollen diese Maßnahmen Präsident Biden im Wahlkampf helfen. Es kann sein, dass der Gazakrieg von manchen Gruppen unter den Siedlern genutzt wird, um im Windschatten der Aufmerksamkeit Gewalt auszuüben. Das macht mir auch Sorgen. Und ich hoffe, dass da die israelischen Sicherheitskräfte noch die Kraft und die Möglichkeiten haben, dem überall Einhalt zu gebieten. Ich zähle auch darauf, dass diejenigen, die solche Taten begehen, vor die israelische Justiz kommen.

Das antisemitische Narrativ von einem imperialen und kolonialistischen Israel, dem der Freiheitskampf der Palästinenser entgegensteht, verfängt ja gerade in vielen Ländern des sogenannten globalen Südens, aber auch an westlichen Universitäten immer mehr. Was muss die Konsequenz für die deutsche Flüchtlingshilfe sein?

Wir müssen stärker und offensiver in den Dialog eintreten. Und Dialog meint nicht, süßen Tee trinken und Freundlichkeiten austauschen, sondern richtiggehend in den Streit zu gehen. Wer von uns Geld haben will, der muss sich auch zu bestimmten Prinzipien bekennen. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ist vor Angriffen auf seine Existenz und seine Integrität und seine Grenzen von der Charta rechtlich geschützt. Und Israel ist seit 1949 Mitglied der Vereinten Nationen. Deshalb meine ich, dass auch diese Debatte um ein vermeintliches Existenzrecht Israels, das man anerkennen müsse oder das man eben auch ignorieren könne, falsch ist. Israels Existenz ist keine rechtsphilosophische Frage, sondern eine Tatsache.

Aber die postkoloniale Erzählung verfängt im linken Milieu.

Für mich hat das mit links nichts zu tun. Links bedeutet für mich Aufklärung, Emanzipation und Gerechtigkeit, und es ist ein zutiefst antiaufklärerisches Milieu, das sich da an den Unis breitmacht. Die bipolare Aufladung von Kommunikation und von Geschichtsdeutung ist das Ende von jedem Verstehen. Eine bestimmte Rezeption dieser postkolonialen Ansätze teilt die Welt in schwarz und weiß ein, in Unterdrückte und Unterdrücker. Der Befreiungskampf des jüdischen Volkes und der Zionismus passen in dieses Schema überhaupt nicht rein. Der Zionismus hat viel mehr mit einer klassischen Befreiungsbewegung zu tun, als sich das diese Ideologen da zurechtlegen. Wenn die Typisierung die Deutung der Geschichte dominiert, dann ist es halt vorbei mit dem Verstehen. Und dann ist es auch vorbei mit der Wissenschaft.

Das Gespräch führte Volker Resing.



