So erreichen Sie George Friedman:

George Friedman ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten in den Vereinigten Staaten. Der 67 Jahre alte Politologe leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Flashpoints – Pulverfass Europa“ im Plassen-Verlag.

Diese Kolumne erscheint regelmäßig auf cicero.de in Kooperation mit der Denkfabrik Geopolitical Futures.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit langem im Niedergang begriffen. Die Vereinigten Staaten hatten China jahrelang einen relativ freien Zugang zum amerikanischen Markt gewährt. Sie wollten einen gleichwertigen Zugang zum chinesischen Markt, aber China war nicht in der Lage, diesen zu gewähren.

Seine industrielle Basis produzierte mehr Produkte, als das chinesische Volk konsumieren konnte, was die Menge, den Preis und die Art der hergestellten Produkte betraf. China war gezwungen, Produkte zu exportieren, weil es seine industrielle Basis und damit seine Wirtschaft und sein Finanzsystem nur durch den Export aufrechterhalten konnte.

Warum China US-Zölle einführen musste

Hätte man den Vereinigten Staaten einen breiten Zugang zum chinesischen Markt gewährt, der auf der Finanzordnung der chinesischen Exporte in die Vereinigten Staaten beruhte, hätte dies die finanziellen Grundlagen des chinesischen Systems untergraben – eines Systems, das die Schaffung der chinesischen Industries in hohem Maße finanziert hatte und zum Ausgleich sowohl vom Inlandsverbrauch als auch von den Auslandsverkäufen abhing.

Chinas Finanzsystem stand schon vor dem Jahr 2008 unter Druck. Daher konnten die Chinesen den USA keine gleichwertigen Handelsrechte einräumen, was zur Einführung von US-Zöllen führte. Die Chinesen waren wegen der finanziellen Folgen nicht in der Lage, den amerikanischen Forderungen zuzustimmen, und die Vereinigten Staaten waren aufgrund der sozialen Realitäten innerhalb der USA nicht in der Lage, die Zölle zu senken.

Die Ursprünge der industriellen Revolution

Viele Industriezweige profitierten stark von den niedrigeren Produktionskosten und dem selektiv erlaubten Zugang zum chinesischen Markt, obwohl die chinesischen Importe einige amerikanische Industrien zerstört hatten. Sie repräsentierten jeweils unterschiedliche soziale Gruppen und provozierten Spannungen in der amerikanischen Wirtschaft.

Dies war keine neue Geschichte in der Geschichte des Kapitalismus. Von etwa 1890 bis in die späten 1920er Jahre waren es die Vereinigten Staaten, die den Platz Chinas einnahmen. Ende des 19. Jahrhunderts leiteten die Vereinigten Staaten eine industrielle Revolution ein, die vom Zugang zu ausländischen Märkten abhing, da der inländische Verbrauch nicht in der Lage war, die industrielle Basis zu stützen.

Der Kapitalismus braucht keine effizienten Hersteller

Billige US-Waren überschwemmten Europa, bis der Erste Weltkrieg den Markt für die USA zerstörte. Die USA versuchten weiterhin, die Exporte anzukurbeln, aber auch die Importe zu begrenzen. Letztendlich führte der Zusammenbruch der weltweiten Nachfrage nach amerikanischen Waren zu lebenswichtigen Importen aus dem Ausland. Er war eine bedeutende Kraft, die die USA in die Depression trieb.

Die Geschichte Chinas ist eine Geschichte der sozialen Spannungen. Der globale Kapitalismus, der auf einer globalen Versorgungskette aufbaut, benötigt keinen effizienten, kostengünstigen Hersteller von Produkten. Der Name dafür lautet jetzt „Supply Chain“. Die US-amerikanische Lieferkette ist für das Funktionieren eines großen Teils der globalen Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Dasselbe gilt für China. Der Erste Weltkrieg schränkte die Importe ein und traf den amerikanischen Teil der Lieferkette.

Wie das Covid-19-Virus Chinas Wirtschaft schädigte

Dasselbe ist China als Folge der COVID-19-Krise passiert. Der Schaden für die betroffenen Volkswirtschaften führte in den meisten Ländern zu einem Nachfragerückgang, was China in eine schwierige Lage brachte.

Aber es gab noch eine andere Dimension. Die gestiegene Nachfrage nach einigen Produkten wie etwa Pharmazeutika, konnte nicht gedeckt werden. Das Virus hatte auch China getroffen, und die eigene interne Versorgungskette war unterbrochen oder auf den chinesischen Bedarf umgelenkt worden. Als der Verlust der Exportmärkte die chinesische Wirtschaft ins Wanken brachte, wurde sie auch von der Erkenntnis der Importeure getroffen, dass die Abhängigkeit von einem Land für ihre Lieferkette zu riskant war.

China muss die Binnennachfrage ankurbeln

China galt als zuverlässiger Exporteur, eine seiner wichtigsten Tugenden. Aber selbst wenn es Produkte zu niedrigen Kosten anbieten konnte, nutzte es den Importeuren nichts, wenn die von ihnen benötigten Produkte nicht verfügbar waren. Es ist nicht so, dass das Vertrauen in China zwangsläufig erschüttert wird; vielmehr hat das Fehlen von Reserven in der Lieferkette ein Risiko offenbart.

Es stellen sich zwei Fragen. Erstens ist China an die politischen Grenzen einer exportbasierten Wirtschaft gestoßen, mit einer Reihe von Spannungen mit den Vereinigten Staaten und mit großem Misstrauen gegenüber der Robustheit seiner Lieferkette. China muss tun, was die USA nach zwei Jahrzehnten der Depression und des Krieges getan hatten, und eine massive Binnennachfrage schaffen, um seine Wirtschaft voranzutreiben. Da der globale Kapitalismus einen Billiganbieter – oder viele Billiganbieter – bevorzugt, stellt sich jetzt die Frage: Wer wird den Platz Chinas einnehmen?

Kann Indien China ablösen?

Die naheliegende erste Option ist Indien, ein Land mit einer massiven, vielfältigen und im allgemeinen armen Bevölkerung, das jedoch ein gewisses Maß an Disziplin und Unternehmergeist aufweist, ähnlich wie China anno 1980. Indien befindet sich jedoch nicht in einer Startsituation. Es ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und ist auch bereits ein wichtiger Exporteur. China exportiert Waren im Wert von zwei Billionen Dollar pro Jahr, Indien nur im Wert von 345 Milliarden Dollar.

Die Exporte machen 19 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Chinas und 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Indiens aus. China hat eine Bevölkerung von etwa 1,4 Milliarden Menschen, was in etwa der Bevölkerung Indiens entspricht. Es hat eine große, verfügbare Arbeitskraft. Noch wichtiger ist, dass Indien eine Nation ist, die weit weniger von Exporten abhängig ist, um ihre Wirtschaft voranzutreiben, und dennoch ist sie immer noch arm. Das Hauptmerkmal des Entwicklungsmodells der USA und Chinas ist die Tatsache, dass die Arbeitskräfte besser bezahlt werden.