Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Am Mittwoch war ja wieder mal ein Feiertag. Landauf, landab versammelten sich vor allem Gewerkschaftsmitglieder, um ihre Erfolge zu feiern und sich auf kommende Auseinandersetzungen einzustimmen. In der Tat konnten in einigen Branchen, vor allem im Verkehrssektor, beträchtliche Lohnzuwächse durchgesetzt werden, die die massiven Reallohnverluste durch die Inflation ganz oder teilweise kompensieren. Und die GDL erkämpfte sogar eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.

Die ansehnlichen Tarifabschlüsse waren wohl auch für die betroffenen Arbeitgeber alternativlos, auch wenn die zeitweise heftigen Streiks in bestimmten Kreisen für einige Empörung sorgten, bis hin zu Forderungen nach Einschränkungen beim Streikrecht. Doch unter dem Strich bleibt festzuhalten: Wenn niemand mehr Bock hat, im Schichtdienst Lokomotiven und Busse zu fahren oder den Fluggästen die Koffer abzufertigen, weil es derzeit auch andere Jobs mit besseren Arbeitsbedingungen und besserer Entlohnung gibt, dann wird das ein ziemlich großes Problem.