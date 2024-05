Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Lisa Davidson

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

Viele Amerikaner sind überrascht, wenn sie hören, dass Donald Trump bei den Latinos besser abschneidet als erwartet. Verwunderlich ist das nicht, immerhin hat Trump bei seiner ersten Kandidatur für das Weiße Haus vor fast einem Jahrzehnt noch behauptet, viele mexikanische Einwanderer seien in erster Linie Kriminelle. Bei den Wahlen 2020 waren demnach auch viele Demokraten verblüfft, als sich Trumps Unterstützung in den Bezirken mit hohem Einwandereranteil dramatisch verbesserte. Und diese Entwicklung hält auch jetzt, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024, weiter an, wie aktuelle Erhebungen zeigen.

Laut einer Umfrage der New York Times und des Siena College bevorzugen hispanische Wähler Trump gegenüber dem aktuellen Präsidenten Joe Biden. Im Detail wollen 46 Prozent der Latino-Wähler Trump, hingegen nur 40 Prozent Biden unterstützen. Auch wenn in der Umfrage darauf hingewiesen wird, dass die Stichprobengröße der lateinamerikanischen Wähler nicht ausreicht, um kleine Unterschiede zuverlässig zu bewerten, regen die Resultate zum Nachdenken darüber an, warum ein großer Teil der hispanischen Bevölkerung auf der Seite Trumps steht.