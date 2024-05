Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Man könnte fast meinen, Deutschlands „Aus“ in der EM-Vorrunde stehe bereits fest. Oder der Bundesrepublik drohe die Zahlungsunfähigkeit. Der Aufschrei im politischen Berlin angesichts der neuesten Steuerschätzung ist jedenfalls beachtlich. Dabei kam, was kommen musste: Wenn die Wirtschaft kaum noch wächst, steigen die Steuereinnahmen in geringerem Umfang, als das bei einer besseren Konjunktur der Fall wäre.

Natürlich ist es misslich, wenn die Steuereinnahmen für 2025 und die folgenden Jahre geringer ausfallen, als bisher angenommen. Nur sollte man dabei die Lage nüchtern sehen. Die ist nämlich gar nicht so dramatisch, wie sie vielfach dargestellt wird. Dazu drei Feststellungen.