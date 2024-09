Neue EU-Kommission

Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Eric Bonse:

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“ .

Alles wird anders, nur die Chefin bleibt. Das ist das Ergebnis der wochenlangen Brüsseler Beratungen zur Bildung einer neuen EU-Kommission. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein neues Team aufgestellt, mit dem sie nun in die zweite Amtszeit gehen will.

Reibungslos ist das nicht über die Bühne gegangen, schmerzlos auch nicht. Von der Leyen musste bei den EU-Staaten, die die Kommissare nominieren, um mehr Frauen betteln. Kurz vor Toresschluss hat sie auch noch Wettbewerbskommissar Thierry Breton hinausgeworfen.

Das Ergebnis: Die erfahrenen und starken Kommissare sind weg (Breton war der letzte), die klassischen Ressorts sind aufgelöst. Fortan kann von der Leyen schalten und walten, wie es ihr beliebt, alle Strippen laufen bei ihr und ihrem Kabinettschef Björn Seibert zusammen.

Das zeigt sich schon an den Prioritäten. Statt um den Klimaschutz, wie vor fünf Jahren, geht es nun um Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit – um konservative Themen. Das Klima sei zwar weiter wichtig, doch der Wettbewerb sei härter geworden, erklärte von der Leyen.

Am meisten Ärger gibt es um den neuen italienischen Kommissar Raffaele Fitto

Eine konservative Handschrift verraten auch die neuen Köpfe. Erstmals wird sich ein Kommissar – Andrius Kubilius aus Litauen – mit Verteidigung beschäftigen. Dabei ist Brüssel dafür laut EU-Vertrag gar nicht zuständig. Doch der Krieg in der Ukraine ist wichtiger.

Neu sind auch die Kommissare für den Wohnungsbau (Dan Jørgensen aus Dänemark) und das Mittelmeer (Dubravka Suica aus Kroatien). Gestrichen wurden dagegen die bewährten Stellen für Arbeits- und Sozialpolitik und für Gleichstellung. Die Gewerkschaften sind empört.

Für Verwunderung sorgt auch, dass von der Leyen ausgerechnet Österreichs konservativen Finanzminister Magnus Brunner mit der Asyl- und Migrationspolitik betraut hat. Mitten im Wiener Wahlkampf und in der Berliner Migrationsdebatte ist dies ein fragwürdiges Signal.

Am meisten Ärger gibt es aber um den neuen italienischen Kommissar Raffaele Fitto. Schon im Vorfeld formierte sich Widerstand gegen die Nominierung des Rechtsaußen-Politikers aus Rom. Dass ihn von der Leyen nun auch noch zu ihrem Vize macht, sorgt für Unmut im Parlament. Fitto soll sich um die Regionalförderung kümmern, was ihm Zugriff auf milliardenschwere EU-Fördertöpfe sichert. „Kann ein Europafeind EU-Fördermittel verwalten“, fragt der grüne EU-Abgeordnete Rasmus Andresen. Ätzende Kritik kommt auch von Sozialdemokraten, Liberalen und Linken.

Von der Leyens konservative Europäische Volkspartei EVP sieht hingegen kein Problem: Fitto sei ein „überzeugter Europäer, ein Christdemokrat, einer aus dem bürgerlichen Lager“, erklärte EVP-Chef Manfred Weber. Der CSU-Politiker pflegt enge Kontakte zur Rechtsregierung in Rom.

Macrons enger Vertrauter erhält ein Schlüsselressort

Als rechtslastig gelten auch der designierte neue Transportkommissar Apostolos Tzitzikostas aus Griechenland und Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi aus Ungarn. Várhelyi ist ein Gefolgsmann des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán, der regelmäßig Front gegen Brüssel macht.

Doch gegen eine zweite Amtszeit Várhelyis hatte von der Leyen keine Einwände. Dabei hätte sie ihn durchaus noch stoppen können. Dies zeigt der Fall Breton: Fünf Jahre diente ihr der Franzose als Wettbewerbskommissar. Doch dann warf ihn die CDU-Politikerin in letzter Minute raus – nach einem Deal mit Staatspräsident Emmanuel Macron.

Für Frankreich kommt nun der bisherige Außenminister und frühere liberale Europaabgeordnete Stéphane Séjourné. Er soll sich künftig um die Industriepolitik kümmern. Damit erhält Macrons enger Vertrauter ein Schlüsselressort. Allerdings verfügt er über weniger Erfahrung als Breton.

Die Estin Kaja Kallas ist als neue Außenbeauftragte vorgesehen. Sie gilt als Hardlinerin in der Russlandpolitik, genau wie der neue Verteidigungskommissar Kubilius. Der gibt schon Interviews und fordert 500 Milliarden Euro für die Aufrüstung – die die EU nicht hat.

Streit ist auch in der Klimapolitik programmiert. Dafür ist nämlich nicht nur die spanische Umweltministerin Teresa Ribera – eine Sozialistin – zuständig, sondern auch der konservative Niederländer Wopke Hoekstra. Wenn sie sich nicht einig werden, entscheidet von der Leyen.

Das Ziel der Geschlechterparität wurde klar verfehlt

Insgesamt ist die neue EU-Kommission ganz auf die CDU-Politikerin zugeschnitten. Der grüne Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky spricht von einer „Sonnensystem-Kommission“. 26 dunkle Planeten – die neuen, weitgehend unbekannten Kommissare – kreisen um die alles beherrschende Sonne.

Allerdings konnte die deutsche Chefin, die sich dank Kanzler Olaf Scholz in ihrem Amt halten konnte, nicht alle Ziele erreichen. Das Ziel der Geschlechterparität wurde klar verfehlt. Nur elf von 27 Mitgliedern sind Frauen, so männlich war die Kommission schon lange nicht mehr.

Konservativer ist die Brüsseler Behörde auch geworden. Es gibt keinen einzigen grünen Kommissar, Sozialdemokraten muss man mit der Lupe suchen. Kein Wunder, dass die Genossen mosern und mit Liebesentzug drohen. Man werde sich die neuen Kommissare ganz genau anschauen, warnt der Vorsitzende der Europa-SPD, René Repasi.

Bei den anstehenden, für gewöhnlich harten Anhörungen im Europaparlament dürfte denn auch der eine oder andere Kandidat durchfallen. Doch dass am Ende die gesamte Kommission scheitern könnte, glaubt kaum jemand in Brüssel. Denn damit würde man ja auch von der Leyen stürzen – und ohne sie geht nichts mehr in der EU.