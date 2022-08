Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Grigori Judin wurde 1983 in Moskau geboren. Judin gehört heute zu den führenden Soziologen des Landes und lehrt an den Top-Universitäten Higher School of Economics und Moscow School of Social and Economic Sciences. Zwei Tage vor dem 24. Februar prognostizierte er in einem Artikel den Kriegsbeginn, am Tag selbst wurde er auf einer Demonstration von der Polizei niedergeschlagen und festgenommen.

Herr Judin, gerade habe ich mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, der oft in Russland war, gesprochen. Er sagt, er habe in Russland immer wieder friedliebende Menschen getroffen, und nun kann er sich nicht erklären, warum diese Menschen in ihrer Mehrheit den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Um es mit einer Gedichtzeile von Jewgeni Jewtuschenko zu sagen: Wollen die Russen Krieg?