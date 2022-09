Ist es ein Skandal, was Annalena Baerbock am Mittwoch in Prag gesagt hat? In den sogenannten sozialen Medien kocht die Stimmung bei einigen Kommentatoren jedenfalls förmlich über – es ist der perfekte Shitstorm, den die deutsche Außenministerin da während einer Veranstaltung ausgelöst hat, deren Thema aktuelle Gefahren für die Demokratie sind. Ausgerechnet beim „Forum 2000“ also habe die Grünen-Politikerin sich als autoritäre Anti-Demokratin in Pose geschmissen und erkennen lassen, „dass ihr ein anderes Volk mehr am Herzen liegt als ihr eigenes“, so etwa der einstige FDP-Fraktionsvorsitzende im nordrhein-westfälischen Landtag, Gerhard Papke. Auch die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel forderte Baerbocks Rücktritt, weil diese „ausdrücklich auf die Interessen der Wähler in Deutschland pfeift“.

Wer sich die Passage mit den vielkritisierten Sätzen der Außenministerin in Gänze anhört, kommt freilich um den Befund nicht herum, dass sie weder auf die Interessen der deutschen Wähler pfeift, noch, dass ihr die Ukrainer wichtiger sind als die Bundesbürger. Geschweige denn hat sie die Demokratie in Frage gestellt – im Gegenteil.