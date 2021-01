Aus Gedanken werden Worte. Aus Worten werden Taten. Aus Taten bahnt sich das Postfaktische seinen deformierten und gewaltsamen Weg zurück in die allzu lang geleugnete Wirklichkeit. Das, was die amerikanische wie die internationale Öffentlichkeit gestern gegen 8 Uhr Washingtoner Ortszeit an den Stufen wie auch im Inneren des Kapitols und somit im Zentrum der amerikanischen Demokratie erleben musste, nahm seinen Anfang in dem Überlegenheitswahn eines narzisstisch gekränkten Präsidenten. Es formte seinen Weg in unzähligen, 280 Zeichen, umfassenden Lügengeschichten auf diversen Social Media-Kanälen und entlud sich schließlich in den Gewaltexzessen eines wütenden Trump-Mobs.

Die amerikanischen Kongressabgeordneten waren gerade im Begriff, den Sieg Joseph Bidens bei der letzten Präsidentschaftswahl zu bestätigen – eigentlich nur eine Formalie – , als sich eine aggressiv aufgeladene Menge von Trump-Loyalisten, angestachelt vom noch amtierenden Präsidenten selbst und den längst als Fake entlarvten Nachrichten über eine angeblich gestohlene Wahl, auf den Weg gemacht hatte, das Kapitol zu erstürmen.

Die Mutter aller Demokratien Es war ein wütender Furor, in der Geschichte der freiheitlichen Demokratie ist er nahezu ohne Beispiel: Im Namen des amtierenden Präsidenten wurden Rohrbomben gelegt, Büroräume von Senatoren verwüstet, Fenster zerbrochen, Kunst geplündert. Szenen, die man sonst nur aus Bananenrepubliken oder allenfalls noch vom Militärputsch gegen den demokratisch legitimierten chilenischen Präsidenten Allende im Jahr 1973 kannte, ereigneten sich plötzlich an einem Ort mit höchster Symbolkraft für die gesamte Welt.