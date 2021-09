Kaum hatten die Konservativen bei den landesweiten Regionalwahlen im Juni dieses Jahres ausgesprochen erfolgreich abgeschnitten, begann das große Hickhack. Offenbar besoffen vom eigenen Erfolg kündigten die beiden überzeugend wiedergewählten Regionalpräsidenten Valérie Pécresse (Île de Frane) und Xavier Bertrand (Hauts-de-France) ihr Interesse an noch höheren Weihen an. So weit, so normal. Nichts anderes war von den zwei Parteigranden erwartet worden. Doch dann kamen drei weitere Männer plus ein Schattenkandidat aus der Deckung, alle vom heftigen Wunsch beseelt, für das konservative Parteienbündnis Les Républicains anzutreten.