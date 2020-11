Laut neuesten Auszählungen im Bundesstaat Pennsylvania hat der Demokratische Kandidat Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump gewonnen. Mit den 20 Wahlleuten aus Pennsylvania für das Electoral College sichert sich beiden nach vielen Tagen des Wartens mehr als die nötigen 270 Wahlleute, um zum 46. Präsidenten der USA gewählt zu werden. Bidens Mit-Kandidatin Kamala Harris würde damit die ersten weibliche und die erste schwarze Vize-Präsidentin werden.

Fernsehsender von CNN, über NBC, CBS, ABC bis zu Fox News sprechen ab sofort von Joe Biden als President-elect.

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gratulieren dem künftigen US-Präsidenten offiziell zur gewonnenen Wahl, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premier Boris Johnson.

Joe Biden meldete sich umgehend über Twitter zu Wort:

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8