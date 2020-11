Amerika bekommt einen neuen Präsidenten. Ein Land im Lot ist es deshalb noch lange nicht. Die Eskapaden des Bullys im Weißen Haus nahmen am Ende immer groteskere Züge an. Er sah verrammelte Wahllokale und Betrug überall. Es hätte auch nichts weiter verändert, wenn er behauptet hätte, jemand leite Gas in seine Büros im Weißen Haus. Vielleicht sollte man den Umstand nutzen, dass er sich, wie man lesen und sehen konnte, für eine Partie Golf aus dem Weißen Haus begeben hat und gleich neue Schlösser einbauen. Sonst wird der Tag noch kommen, an dem ihn Spezialkräfte dort rauseskortieren müssen.

Auch direkt nach der Verkündigung von Bidens Sieg, reagierte Trump, wie erwartet. Er wird nicht freiwillig gehen.

