Die flirrende Hitze im Aravatal, südlich des Toten Meeres an der israelisch-jordanischen Grenze, ist eigentlich kein Ort für Annehmlichkeiten. Vor genau dreißig Jahren jedoch, am 26. Oktober 1994, war es die Bühne für ein Stelldichein der Weltpolitik und ein Signal für Aussöhnung im Nahen Osten. Unter Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton und in Anwesenheit des russischen Premierministers sowie einer Reihe von Außenministern fand die Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen Israel und Jordanien statt, den Premierminister Yitzhak Rabin und König Hussein ausgehandelt hatten. Von einer „grünen Oase“, zu der das karge Grenzgebiet nun gemeinsam verwandelt werde, und vom „Träumen von einer besseren Zukunft“ sprach damals der israelische Regierungschef, von einem „Frieden mit Würde“ und einem „Geschenk für alle nachfolgenden Generationen“ das jordanische Staatsoberhaupt.

Die Ernüchterung folgte rasch. Rabin wurde ein Jahr später von einem israelischen Extremisten ermordet. Und schon damals versuchten auch Hamas und Hisbollah mit Bomben- und Raketenterror die Annäherung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu torpedieren. In Jordanien hatte man sich zudem bei Vertragsunterzeichnung ein Vorankommen bei der Schaffung eines palästinensischen Staates erhofft. Der Weg dorthin war in den zeitgleich verhandelten Oslo-Abkommen angelegt, eine staatliche Selbstverwaltung der Palästinenser wurde aber bekanntlich niemals Realität. Entsprechend unpopulär blieb der Friedensvertrag unter vielen Jordaniern; die hochfliegenden Ideen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit versandeten mit der Zeit. Doch ein ganz kalter Friede ist es nicht geblieben: Im Wasserbereich etwa profitiert Jordanien seither von günstigen israelischen Lieferungen, und vor allem die Sicherheitskooperation beider Länder hat sich als robust und effektiv erwiesen.

Die iranischen Angriffe auf Israel wurden unter Mitwirkung der jordanischen Luftwaffe abgewehrt

Drei Jahrzehnte nach dem hoffnungsvollen Moment in der Wüste steht die Region nun inmitten eines Krieges, der mit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen hat und dessen Ende nicht in Sicht ist. Welch ein wertvoller Pfeiler für regionale Stabilität die israelisch-jordanischen Beziehungen sind, zeigt sich seither umso eindrücklicher. So wurden die iranischen Angriffe auf Israel im April und Oktober 2024 über jordanischem Territorium und teilweise sogar unter Mitwirkung der jordanischen Luftwaffe abgewehrt. Auch wenn es zuletzt vermehrt Anschläge an der jordanisch-israelischen Grenze gab, funktioniert die gemeinschaftliche Sicherheitsarchitektur nach wie vor. Die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte von Jordanien nach Israel, dessen Importroute über das Rote Meer durch die Attacken der jemenitischen Huthis schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, hatte nach Ausbruch des Gaza-Krieges zunächst sogar zugenommen.

Für Israel geht es derzeit nicht nur um die unmittelbare Abwehr von Bedrohungen, sondern auch um die langfristige Sicherung seiner Existenz. Dabei kann sich Israel nicht allein auf militärische Strategien verlassen. Nicht zuletzt die 2020 verhandelten Abraham Accords mit einigen arabischen Staaten zeigen, dass hier durchaus gemeinsame sicherheitspolitische und ökonomische Interessen definiert werden können. In den kommenden Jahren wird es daher darauf ankommen, ob die israelische Politik mehr dafür tun kann, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Jordanien deutlich auszubauen – insbesondere in den Bereichen Wasser- und Energieversorgung, die für beide Länder und die gesamte Region von zentraler Bedeutung sind. Doch so hilfreich eine spürbarere „Friedensdividende“ für die Bevölkerung in Jordanien wäre, wird diese eine qualitative Verbesserung der Beziehungen erst dann akzeptieren, wenn es eine politische Perspektive für die Palästinenser gibt.

Mit den Palästinensern ist Jordanien traditionell eng verbunden – historisch und kulturell, aber auch demographisch; inzwischen bilden Jordanier mit palästinensischen Vorfahren die Bevölkerungsmehrheit in dem Land. Während in Israel die Wunde des Terrorangriffs vom 7. Oktober nach wie vor offen ist, hat in Jordanien das seit einem Jahr dauerpräsente Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu einem Solidarisierungsschub geführt. Gerade unter jungen Menschen ist dabei eine Radikalisierungsdynamik zu beobachten, die den „bewaffneten Widerstand“ glorifiziert. Auf Demonstrationen in Amman werden die Hamas-Anführer gefeiert. Bei den jüngsten Parlamentswahlen im September erzielten die jordanischen Muslimbrüder, die Gaza zu einem Kernthema ihres Wahlkampfes gemacht und für einen Abbruch der Beziehungen zu Israel plädierten hatten, das beste Ergebnis aller Parteien.

Auch für Jordanien – wie für Israel – sind die USA der wichtigste Verbündete

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass der Kampf gegen religiös aufgeladenen und gewaltbereiten Extremismus im gemeinsamen Interesse beider Länder liegen muss. Hinzu kommt, dass nicht nur Israel, sondern auch Jordanien von bewaffneten nichtstaatlichen Akteuren, wie den iran-nahen Milizen im Irak und in Syrien, bedroht ist. Letztere sind auch für den Captagon-Schmuggel nach und über Jordanien verantwortlich. Die Behinderung der Seefahrt im Roten Meer durch die Huthis belastet durch gestiegene Importpreise auch die schon gebeutelte jordanische Wirtschaft. Und selbst wenn sich Amman nicht in eine formale Anti-Iran-Achse einbinden lassen wird, schaut man dort traditionell mit Misstrauen auf die Einflussnahme Teherans in „arabische Angelegenheiten“. Nicht nur die Sorge vor der iranischen Rolle in der Region verbindet beide Länder. Auch für Jordanien – wie für Israel – sind die USA der wichtigste Verbündete, die dort mehrere Militärstützpunkte unterhalten und das Land großzügig mit Entwicklungshilfe bedenken.

Auch die Europäische Union und Deutschland, die ebenfalls Schlüsselpartner beider Länder sind, müssen einen handfesten Beitrag leisten, die israelisch-jordanischen Beziehungen zu stärken und dabei zur regionalen Stabilisierung beizutragen. Potenzial für Zusammenarbeit gibt es zuhauf: von der Renaturierung des Jordan-Flusses, Technologietransfer in der Landwirtschaft oder bei der Meerwasserentsalzung bis zum grenzüberschreitenden Tourismus. Durch solche bi- und multilateralen Projekte kann der Mehrwert von Kooperation immer wieder deutlich gemacht werden. Und es können nachhaltige und funktionale Kooperationsstrukturen entstehen, die dann auch politisch genutzt werden können.

Jordanien kann eine wichtige Brücke für Israel zu den Golfstaaten sein

Der Terrorangriff des 7. Oktober und der darauffolgende Krieg in der Region haben große öffentlichkeitswirksame israelisch-jordanische Kooperationsprojekte derzeit unmöglich gemacht. Langfristig – und das ist eine Lehre aus der derzeitigen Lage – wird der Nahe Osten aber mehr Integration und mehr Konnektivität brauchen, um sicherheitspolitisch stabil zu bleiben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Jordanien kann dabei – allein schon geographisch – auch eine wichtige Brücke für Israel zu den Golfstaaten sein.

Der Jahrestag des Friedensvertrages wird bei den Beteiligten wenig Beachtung finden. Israel ist im Krieg, und auch in Jordanien ist niemand in Feierlaune. Was Israel als einen Kampf um seine eigene Existenz ansieht, fürchten viele in Jordanien und in den Nachbarländern als einen Übergang in einen regionalen Krieg, der schlimmstenfalls auch Jordanien in Mitleidenschaft zieht. Wohl noch nie in den letzten drei Jahrzehnten war die Gefahr so groß, dass die zuletzt verstärkte Entfremdung zwischen beiden Ländern sich langfristig manifestiert.

Dabei brauchen sie einander eigentlich mehr denn je. Für Israel sichert Jordanien die längste Landgrenze, für das ressourcenarme Jordanien bietet die Zusammenarbeit mit dem technologisch hoch entwickelten und kaufkräftigen Nachbarland eine dringend benötigte wirtschaftliche Perspektive. So schmerzhaft der gegenwärtige Nahostkrieg ist und so endlos er erscheint – auch er wird eines Tages enden. Vielleicht hilft dann die Erinnerung an jenen Tag vor 30 Jahren in der Wüste, als zwei mutige und visionäre Staatsmänner – im persönlichen Vertrauen und unter internationaler Vermittlung – den Weg zu Versöhnung und Frieden besiegelten.