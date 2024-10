Erstaunlicherweise gab es aber nur einen einzigen Toten – einen Palästinenser im Westjordanland, der von herabfallenden Raketenteilen getroffen wurde; ein weiteres palästinensisches Todesopfer im angeblichen Kampf für die Rechte der Palästinenser – sowie zwei Verletzte in Tel Aviv. Dass es nicht mehr Tote gab, lag aber nicht daran, dass die Iraner aus der Güte ihrer Herzen lediglich harmlose Silvesterböller geschickt hätten; wer ohne Vorwarnung potentiell tödliche Raketen abfeuert, der will auch töten. Nein, es lag daran, dass Israel über ein gutes Frühwarnsystem sowie den Raketenabwehrschirm Iron Dome verfügt; ferner daran, dass es überall im Land Schutzräume gibt, in denen Millionen Menschen Zuflucht fanden. Und nicht zuletzt daran, dass eine von den USA angeführte internationale Verteidigungskoalition (an der Deutschland freilich nicht beteiligt war) Israel beigestanden hat.