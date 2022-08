Gespräch zum Neutralitätsbegriff der Schweiz - „Größte Sicherheit entsteht nicht durch Unabhängigkeit“

Für die Schweizer Volksseele ist der Neutralitätsbegriff ähnlich identifikationsstiftend wie Schillers Geschichte über den Freiheitskämpfer Wilhelm Tell. Anna-Lina Müller, Co-Geschäftsführerin des Schweizer Think Tanks Foraus, erklärt im Interview, wie die Schweizer Neutralität dereinst entstanden ist, wie angesichts des Ukraine-Kriegs über selbige diskutiert wird und warum sie sich mehr Mut in der Schweizer Außenpolitik wünscht.