Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel ist einer der besten deutschen Russlandkenner, viele seiner Bücher sind Standardwerke – beispielsweise „Das sowjetische Jahrhundert“ oder „Die Mitte liegt ostwärts“. Er war Professor an der Universität Konstanz und an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Das Wissen über die Regionen, für die er sich interessiert und über die er forscht, hat er sich auch durch zahlreiche ausgedehnte Reisen erschlossen.

Herr Schlögel, Sie entstammen einer Bauernfamilie im Allgäu und waren bereits im Jahr 1966, noch als Schüler, zum ersten Mal in der Sowjetunion. Wie kam es dazu?