John Bolton (76) war von April 2018 bis September 2019 Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Nach gut einem Jahr in seinen Diensten trat der konservative Politiker und Diplomat aus Baltimore spektakulär von seinem Posten zurück. In dem Buch „The Room Where It Happened“ („Der Raum, in dem alles geschah“) beschrieb er später den amateurhaften, unberechenbaren Umgang seines Vorgesetzten mit internationalen Themen von größter Tragweite. Früher den Neokonservativen zugerechnet, vertritt Bolton heute eine klassisch republikanische Linie im Stil von George W. Bush, für den er von 2005 bis 2006 UN-Botschafter gewesen war.

Herr Bolton, Sie haben 2018 und 2019 eng mit US-Präsident Donald Trump zusammengearbeitet und seine außenpolitischen Entscheidungen mitbestimmt. Das endete nicht gut. Warum?