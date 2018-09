So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Alles schaut nach Chemnitz dieser Tage. Das ist auch geboten. Es lohnt sich aber, den Horizont auch mal wieder etwas zu weiten und auch Idlib zu blicken. Idlib liegt in Syrien, und dort steht die finale Offensive bevor. In Teheran haben der iranische Präsident Hassan Rouhani, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan zusammengesessen, um über Idlib zu sprechen. Bei den Gesprächen ist Putin hart geblieben und die Angriffe auf die Rebellenhochburg wurden nach dem ergebnislosen Treffen in Teheran massiv verstärkt.

Die Schlacht um die Deutungshoheit des Kampfes um Idlib und vor allem das Blame Game ist schon eröffnet. Noch bevor die erste Bombe dieser Art gefallen ist, beginnt die gegenseitige Schuldzuweisung darüber, wer Giftgas eingesetzt haben wird. Da ist zutiefst zynisch und grotesk, aber längst Teil der Kriegsführung, wahrscheinlich immer gewesen. Nur nicht auf so vielen digitalen Kanälen.

