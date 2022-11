Eine Sendung über Populismus, die sich an einer verkürzten Prämisse abarbeitet, verheißt wenig echtes Erkenntnisinteresse. Im Kern waren sich alle Gäste einig: In den USA stehen sich Links- und Rechtspopulisten in einem unversöhnlichen Kulturkampf gegenüber, und die offene Gesellschaft müsse von einer Mitte-Position gerettet werden. Dass es auch einen liberalen Populismus des Status Quo gibt, der sich als alternativlose Stimme einer Mitte-Vernunft geriert, dabei aber seine Populismen fördernden Ausschlussmechanismen nicht sehen will, geht in solchen Diskussionen leider unter. Entsprechend auch damit verbundene relevante Fragen, etwa über den ungeheuren Einfluss von Großkonzernen auf US-Wahlkämpfe und welche Folgen dies auf die Politik hat, die sich den Interessen der Bürger zu widmen hat.

Nun denn: „Unter Feinden: Spaltet der Populismus die Demokratien?“, fragte Frank Plasberg in seiner gestrigen Sendung. Seine Gäste waren der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der Soziologe Aladin El-Mafaalani, die NZZ-Journalistin Susanne Gaschke, Matthew Karnitschnig, Europa-Korrespondent des US-Online-Nachrichtenportals Politico, sowie „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni. Der Anlass: Kurz vor den Zwischenwahlen sind die USA tief gespalten, viele sehen gar einen Bürgerkrieg kommen. Der Angriff auf den Ehemann von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, zeigt das vorhandene Gewaltpotenzial.