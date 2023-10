Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der daraus resultierende Konflikt haben Ankaras jüngste Bemühungen zunichte gemacht, sich aus den Verstrickungen im Nahen Osten herauszuhalten, und die Türken wieder ins Regionale gedrängt. Die Optionen der Türkei sind jedoch begrenzt und werden durch die Handlungen ihres historischen Rivalen Iran eingeschränkt, der einen weitaus größeren Einfluss auf die Hamas und somit auf den Ausgang dieses Konflikts hat.

Am 25. Oktober sagte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan: „Die Hamas ist keine terroristische Organisation, sondern eine Gruppe Mudschahedin, die ihr Land verteidigt.“ Bei einer Versammlung von Abgeordneten seiner regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung kündigte Erdogan an, seine Pläne für einen Besuch in Israel aufgrund des „unmenschlichen“ Krieges abzusagen. Währenddessen beschuldigte der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem katarischen Amtskollegen in Doha Israel, ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bei seiner Gegenoffensive im Gazastreifen zu begehen. Zuvor war Fidan nach Abu Dhabi gereist, um mit der Führung der Vereinigten Arabischen Emirate zu beraten, wie humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geleistet werden kann.

Einfluss im Schwarzmeerbecken

Als die Hamas ihren beispiellosen Terrorangriff auf Israel startete, konzentrierte sich die Türkei auf ihre nördliche Flanke. Ankara hoffte, geopolitisch von einem großen Sieg ihres Verbündeten Aserbaidschan über den Rivalen Armenien in der Region Bergkarabach zu profitieren. Zudem erkundete sie Möglichkeiten zur Ausweitung ihres Einflusses im Schwarzmeerbecken angesichts der Schwächung Russlands aufgrund des Krieges in der Ukraine. Was den Nahen Osten betrifft, hatte die Politik der Türkei in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel durchgemacht, wobei Ankara versuchte, die Beziehungen zu Israel sowie zu den arabischen Staaten zu verbessern.

Dieser Politikwechsel folgte mehreren Rückschlägen in Ankaras früherem Ansatz. Erstens konnten türkische Stellvertreter, hauptsächlich islamistische Kräfte des Muslimbrüdertypus, nicht von den Aufständen des Arabischen Frühlings profitieren. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate halfen den arabischen Staaten und anti-islamistischen Fraktionen, den anfänglichen Aufstieg der Muslimbrüder umzukehren.

Zweitens halfen der Iran und Russland dem Assad-Regime in Syrien dabei, weitgehend von der Türkei unterstützte Rebellen zu besiegen und die Vorstöße der Türkei in dem Land einzuschränken, indem sie türkische Truppen auf eine begrenzte Präsenz im Norden Syriens beschränkten. Drittens stellte die Unterstützung Washingtons für kurdische Kräfte in Nordostsyrien ein weiteres großes Hindernis für Ankara dar. Schließlich trug eine innenpolitisch-wirtschaftliche Krise Ankaras nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016 zu einer Finanzkrise bei.

Die Türkei und Saudi-Arabien

Diese Faktoren zwangen die Türkei im Jahr 2021 zu einer Überprüfung ihrer Strategie. Die Regierung Erdogan unternahm Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel, nachdem sie sich 2010 verschlechtert hatten, als ein türkischer Konvoi versuchte, eine israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, was zu einem Zusammenstoß mit den israelischen Verteidigungsstreitkräften führte, bei dem zehn türkische Aktivisten getötet und mehrere andere verletzt wurden.

Ebenso bemühte sich die Türkei zusammen mit ihrem einzigen arabischen Verbündeten Katar um eine Verbesserung der Beziehungen zu Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten, nach Jahren der Spannungen aufgrund der türkischen Unterstützung für die Muslimbrüder und die Hamas, insbesondere während der Gaza-Kriege von 2009, 2012 und 2014. Bessere Beziehungen waren für die wirtschaftliche Erholung der Türkei notwendig, und man erkannte, dass es zu viele Bremsklötze auf dem Weg gab, um eine führende Rolle im Nahen Osten zu übernehmen.

Gleichzeitig schien sich die regionale Lage zu stabilisieren. Trotz eines weiteren Gaza-Krieges im Jahr 2021 wurde der Israel-Hamas-Konflikt eingedämmt. Am bedeutendsten war, dass arabische Staaten unter Führung der Vereinigten Arabischen Emirate die Abraham-Abkommen unterzeichneten und diplomatische Beziehungen zu Israel aufnahmen.

Der Iran befand sich aufgrund der Aufkündigung des Atomabkommens, zusätzlicher Sanktionen, der gezielten Angriffe Israels auf sein Atomprogramm, der Eliminierung des Leiters seiner Al-Quds-Einheit, Generalmajor Qassem Soleimani, bei einem US-Luftangriff und zunehmender innenpolitischer Unruhen in der Defensive. Mit anderen Worten: Die regionale Situation ermöglichte es den Türken, sich auf den Wiederaufbau ihrer politischen Wirtschaft zu konzentrieren, was angesichts des Rückgangs der Popularität Erdogans besonders wichtig war.

Rasche Fortschritte bei der Normalisierung

Der Iran und die Hamas hatten ein gemeinsames Interesse daran, diese sich entwickelnde regionale Vereinbarung zu blockieren, insbesondere mit Saudi-Arabien und Israel, die rasche Fortschritte bei der Normalisierung der Beziehungen machten. Der Angriff am 7. Oktober sollte die Region erschüttern und die Hauptakteure zwingen, ihr Verhalten zu ändern; insbesondere gegenüber Israel, um damit die amerikanische Strategie zur Steuerung der Region zu untergraben. Die von Teheran unterstützte Hamas wusste sehr gut um die Konsequenzen eines Angriffs dieser Größenordnung. Tatsächlich suchten sie eine massive israelische Vergeltung, die es den Türken und den arabischen Staaten schwer machen würde, die Beziehungen zu Israel weiter zu normalisieren.

In vielerlei Hinsicht haben Hamas und der Iran wahrscheinlich weit mehr Erfolg erzielt, als sie erhofft hatten. Sie haben die regionalen Akteure nicht nur dazu gezwungen, sich von Israel zu distanzieren, sondern auch eine harte Haltung gegenüber Israel einzunehmen. Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien haben Israel scharf kritisiert und Washington abgewiesen. Doch es gibt Grenzen dafür, wie weit sich die arabischen Staaten neu positionieren werden. Die Türkei hingegen konnte sich angesichts ihrer Geschichte und ihrer Haltung unter der Regierung Erdogan, die eine herausragende Rolle in der arabischen und der breiteren muslimischen Welt anstrebte, keine Mäßigung leisten.

Verfechter der palästinensischen Sache

Daher musste die Türkei eine harte Haltung einnehmen, um ihre Glaubwürdigkeit als Verfechter der palästinensischen Sache zu wahren und ihren Status in der arabischen Welt, in islamistischen Kreisen und in globalen muslimischen Milieus aufrechtzuerhalten. Das Dilemma, dem sie gegenüberstehen, besteht darin, dass das Ausmaß der Krise wahrscheinlich über ihre diplomatischen Fähigkeiten hinausgeht. Die Türkei wird wahrscheinlich nicht verhindern können, dass Israel eine militärische Operation durchführt, die darauf abzielt, das Hamas-Regime aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Daher wird sie gezwungen sein, diplomatisch eine noch härtere Haltung gegenüber Israel und den Vereinigten Staaten einzunehmen. Dies wird die geopolitische Position Ankaras verschärfen.

Ein solches Szenario spielt Teheran in die Hände, das als revisionistischer Akteur darauf abzielt, von einer Verschärfung der aktuellen Krise zu profitieren. Im Gegensatz zur Türkei, die risikoscheu ist, hat der Iran eine ziemlich vorausschauende strategische Ausrichtung. Durch das Handeln der Hamas haben die Iraner die Türken bereits in eine Position gezwungen, die sie nicht geplant hatten. Die Türkei wird Schwierigkeiten haben, sich aus der Falle des Iran zu lösen.“



