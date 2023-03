So erreichen Sie Lisa Davidson:

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

New York war schon immer ein Zentrum für Unterhaltung, Tourismus und Wirtschaft. Doch obwohl Glücksspiel zur Welt der Unterhaltung zählt, ist es seit Jahrzehnten in der Metropole verboten. Glücksspielunternehmen träumen gleichwohl schon länger davon, den Big Apple in ein zweites Las Vegas zu verwandeln. Ein Wunsch, der bald Wirklichkeit werden könnte. Denn die Behörden stehen kurz davor, mit NYC den letzten großen unerschlossenen Glücksspielmarkt der USA zu öffnen.

Die Frage der Legalisierung von Casinos ist in NYC seit Jahren umstritten. Befürworter appellieren an die bedeutenden wirtschaftlichen Vorteile, die die Legalisierung bringen würde. Gegner argumentieren, dass legales Glücksspiel zu Sucht, Bankrott und anderen sozialen Problemen führen kann. Bei der Diskussion sollte allerdings beachtet werden, dass Glücksspiel bereits in der Stadt stattfindet, wenn auch unreguliert im Untergrund.