Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“.

Herr Thiele, der Austausch von Gefangenen ähnelt Vorgängen wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Welches Signal sendet dieser Austausch in die Welt?

Russland und der Westen können miteinander. Denn ganz offensichtlich haben ja beide etwas davon. Sie müssen nur auf die Medien schauen: Präsident Putin im Osten und Bundeskanzler Scholz im Westen nehmen das alles als Grundlage für ein mediales Event. Öffentliches Selbstlob geht nur miteinander.

Es handelt sich hierbei um einen breiten Austausch an Gefangenen. Wer sind die Schlüsselfiguren unter den Geiseln?

Man muss sich bewusst sein, dass die Geiseln nicht alle das gleiche Gewicht haben. Die beiden amerikanischen Geiseln waren entscheidend. Zum einen der Journalist Gershkovich, zum anderen der ehemalige US-Soldat Whelan. Sie waren der Schlüssel.

Für diesen Tausch musste eben ein Preis her, den Putin als lohnenswert erachtet. Dieser Preis schlug sich dann im Tiergartenmörder Krassikow und dem Ehepaar Dultsev nieder.

Wieso wurden, neben genannten Personen, auch russische Oppositionelle ausgetauscht?

Putin ist dankbar, wenn er diese los ist, weil sie, wie das Beispiel Nawalny zeigt, sogar aus den Gefängnissen Kommunikationswege finden. Das sorgt für Unruhe im Land. Wenn diese Oppositionellen die russischen Grenzen übertreten, gelten sie für 90 bis 95 Prozent der Russen als Westler. Aus der selbstgerechten Sicht des Westens tut man etwas für die Humanität.

Die Verhandlungen laufen schon lange. Beide Parteien sehen den Abschluss als Erfolg an. Welchen Nutzen ziehen die USA beziehungsweise Russland aus diesem Deal?

Für Amerika ist er wichtig, da Präsident Biden dies sicherlich auch im Wahlkampf nutzen wollte. Sachlich müssen wir sehen, dass es wichtig ist, ausgesendete Spione zu unterstützen und im Falle der Gefangenschaft für ihre Freilassung zu sorgen. Momentan kann noch keiner überblicken, inwieweit die Vorwürfe gegen die Amerikaner begründet sind. Dies gilt ebenso für Putin, der seine Spione wieder zurückholen will.

Deutschland spielte ein wichtige Rolle, da der inhaftierte Krassikow in Deutschland einsaß. Welchen Nutzen zieht die BRD daraus?

Für Deutschland ist das sachliche Argument, dass wir dramatisch auf amerikanische Geheimdienstbeiträge angewiesen sind, wenn es zum Beispiel um die Terrorabwehr bei uns geht. Wir haben uns mit allen möglichen Tabus gefesselt, sodass unsere Geheimdienste kaum noch nützliche Handhabe besitzen. Wir benötigen in aller Regel amerikanische Inputs, um Anschläge in Deutschland abwehren zu können.

Deutschland kann es sich nicht leisten, die USA zu verprellen. Das Wirkprinzip von Geheimdiensten ist „Do ut des“ – geben und nehmen. Die Geheimdienste sind das Lebenselixier eines Staates. Wir Deutschen begreifen das nicht, also vernachlässigen wir sowohl die inneren als auch die äußeren Dienste. Daher sind wir auf Freunde und Partner angewiesen. Also besteht unser Nutzen im medialen Argument: Wir nutzen den Deckmantel der Freiheit und Humanität, obwohl es der Regierung um die gute Aufrechterhaltung der transantlantischen Beziehungen geht.

Eine solche Aktion muss juristisch gedeckt werden. Welchen Pfad sind die zuständigen Ämter gegangen?

Das Recht folgt der Fahne und die Rechtsprechung dem Argument sowie vorherigen Urteilen. In diesem Fall war der Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Zug. Dieser hatte die Prüfungsaufgabe vom Kanzler, mit welchen Paragraphen man die Freilassung legitimieren könne. Er kennt also das gewünschte Ergebnis und sucht jetzt mit dem juristischen Sachverstand seines Hauses einen Weg, um dieses zu liefern. Es gibt ein Auslieferungsabkommen mit der Annahme, dass die Täter im Auslieferungsland in Haft kommen – stattdessen bekommt Krassikow wohl einen Orden. Unabhängig von der falschen Annahme ist die Staatsräson der Schutz der Beziehungen zu den USA.

Mehrere Medien berichten, dass der Tiergartenmörder Krassikow belastende Information über Putin besäße. Gibt es dafür wirkliche Anhaltspunkte?

Ich gehe davon aus, dass Medien, die solche Spekulationen verbreiten, eher Kontakt zu ukrainischen Quellen als zu russischen haben. Das wird, wie so häufig im Leben, eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit sein. Krassikow war ein ausführendes Organ und kein Geheimdienstoffizier. Er wird relativ tief in der Linie gestanden haben, also ist dies eine spekulative Behauptung. Wenn dies tatsächlich zutreffen würde, müsste es etwas sein, das Putin in der öffentlichen Wahrnehmung der russischen Bevölkerung bloßstellt, denn Macht und Geld stellt nicht bloß.

Die Fragen stellte Karl Vowinkel.