Neun Männer mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität werden am Sonntag dann als Tatverdächtige festgenommen. Längst gehören Explosionen in Wohnhäusern und Autos sowie Schießereien zu den Dauerthemen schwedischer Hauptnachrichtensendungen. Die Täter sind in der Regel jüngere Männer mit Migrationshintergrund, teils noch Jugendliche, deren Eltern oder Großeltern zur ersten Einwanderergeneration in dem skandinavischen Land gehören. 2020 starben in Schweden gemessen an der Einwohnerzahl viermal so viele Menschen durch Schusswaffen wie in Deutschland. Bis zu eine Schießerei täglich registrierte die schwedische Polizei im vorigen Jahr.