Wird auch dieser Text zu großem Streit führen? Neben dem Migrationspakt, der in Deutschland heftige Debatten auslöste, streben die Vereinten Nationen einen globalen Flüchtlingspakt an. Der Resolution, die den Pakt bestätigt, stimmten am vergangenen Dienstag 176 Staaten zu, darunter Deutschland und alle anderen EU-Staaten. Weitere 13 Staaten nahmen an der Abstimmung nicht teil, drei Länder enthielten sich. Die USA lehnten die Resolution ab.

Ein politisches Versprechen

Die Übereinkunft soll finanzielle Hilfe für arme Länder mobilisieren, die sehr viele Flüchtlinge aufnehmen. Damit streben die UN im Dezember 2018 die Annahme von gleich zwei neuen Paktem an: den globalen Flüchtlingspakt und den globalen Migrationspakt. Zwar sind beide Vertragswerke nicht rechtsverbindlich. Die Staaten geben aber ein politisches Versprechen ab, sich an die Vorgaben zu halten. Das Dokument für den Flüchtlingspakt ist nun offiziell übersetzt worden. Damit Sie sich davon ein Bild machen können, stellen wir ihnen den Text hier im Original zur Verfügung. Die offizielle Übersetzung des Migrationspakts finden sie hier.