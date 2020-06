Ein ehemaliger Chef des britischen Geheimdienstes MI6 glaubt, dass die Coronavirus-Pandemie „als Unfall begann“, indem das Virus aus einem Labor in China entwichen sei. In einem Interview mit dem britischen Telegraph sagte Sir Richard Dearlove, er habe einen „wichtigen neuen wissenschaftlichen Bericht gesehen, der nahelegt, dass das Virus nicht natürlich entstanden sei, sondern von chinesischen Wissenschaftlern künstlich hergestellt wurde“.

Die offensichtliche Entdeckung werde die Aussicht auf eine „Wiedergutmachung“ Chinas für den Tod und die wirtschaftliche Katastrophe, die über die Welt hereingebrochen seien, erhöhen, sagte der ehemalige Geheimdienstchef. Die Entdeckung kommt zu einem Zeitpunkt, da Peking unter wachsendem Druck steht, genau zu erklären, wie das Coronavirus sich Ende letzten Jahres zum ersten Mal ausgebreitet hat.

„Eingefügte Abschnitte“

Sir Richard verweist in dem Interview auf eine wissenschaftliche Arbeit, die diese Woche von einem norwegisch-britischen Forschungsteam veröffentlicht wurde, das behauptet, in der genetischen Sequenz von Covid-19 Hinweise entdeckt zu haben, die darauf hindeuten, dass Schlüsselelemente „eingefügt“ wurden und sich möglicherweise nicht natürlich entwickelt haben. Es stelle sich die Frage, ob China, falls es sich jemals zur Verantwortung bekennen sollte, Reparationen zu zahlen habe. „Ich denke, es wird jedes Land der Welt dazu bringen, neu zu überdenken, wie es seine Beziehung zu China behandelt und wie sich die internationale Gemeinschaft gegenüber der chinesischen Führung verhält.“

Suche nach Impfstoff aussichtlos?

Sir Richard, der zwischen 1999 und 2004 an der Spitze des MI6 stand, zitiert Forschungsergebnisse von Angus Dalgleish vom St. George's Hospital der Universität London und dem norwegischen Virologen Birger Sorensen. In ihrem Papier behaupten die Wissenschaftler, „eingefügte Abschnitte auf der Oberfläche der SARS-CoV-2-Zacken“ identifiziert zu haben, die erklären, wie das Virus sich an menschliche Zellen bindet.

„Die SARS-CoV-2-Zacken unterscheiden sich signifikant von allen anderen Sars-Viren, die wir untersucht haben“, heißt es in dem Papier. Es warnt davor, dass die derzeitigen Bemühungen zur Entwicklung eines Impfstoffs zum Scheitern verurteilt sein könnten, weil die wahre Beschaffenheit des Virus missverstanden wurde. Um das Problem zu beheben, entwickeln die Forscher einen eigenen Impfstoff, der von Immunor AS, einem norwegischen Pharmaunternehmen unter der Leitung von Sorensen, hergestellt wird.

Internationale Wissenschaftler haben jedoch einen nahezu einstimmigen Konsens darüber erzielt, dass das Virus bei Tieren - höchstwahrscheinlich Fledermäusen oder Schuppentiere - aufgetreten ist, bevor es auf die menschliche Bevölkerung übersprang.

„Zweifelsfrei“ konstruiert

Sir Richard beschreibt die Studie als „einen sehr wichtigen Beitrag zu einer Debatte, die jetzt darüber beginnt, wie sich das Virus entwickelt hat und wie es ausbrach und als Pandemie ausbrach“, und fügt hinzu: „Ich denke, dieser spezielle Artikel ist sehr wichtig, und ich denke, er wird die Debatte verändern.“ Er enthüllte, dass das Dalgleish/Sorensen-Papier mehrmals umgeschrieben worden war. Eine frühere Version, die vom Telegraph eingesehen wurde, kam zu dem Schluss, dass das Coronavirus korrekterweise als „Wuhan-Virus“ bezeichnet werden sollte, und behauptete, man habe „zweifelsfrei bewiesen, dass das Covid-19-Virus konstruiert ist“.

Sie seien sich „bewusst, dass diese Ergebnisse politische Bedeutung haben und beunruhigende Fragen aufwerfen könnten“, schrieben die Autoren ursprünglich. Das Papier wurde hinter den Kulissen weit verbreitet, nachdem es zur Begutachtung durch Fachkollegen verteilt worden war, während Geheimdienstbeamte seine Ergebnisse angeblich untersucht hatten.

Einer der Autoren, John Fredrik Moxnes, der wissenschaftliche Hauptberater des norwegischen Militärs, bat jedoch darum, seinen Namen zurückzuziehen, wodurch die Glaubwürdigkeit des Forschungsprojekts in Frage gestellt wurde. Wissenschaftler des Francis Crick Institute und des Imperial College London lehnten seine Schlussfolgerungen ebenfalls ab, wie man versteht.

Aus der Korrespondenz, die dem Telegraph vorliegt, geht nach Angaben des Blattes hervor, dass das ursprüngliche Papier im April von führenden akademischen Zeitschriften wie Nature und dem Journal of Virology abgelehnt wurde, die die Forschung als „ungeeignet für eine Veröffentlichung“ bezeichneten.

Wurde die Studie aus politischen Gründen verwässert?

Ein Großteil des Papiers wurde nach Angaben des Blattes verwässert, um explizite Anschuldigungen gegen China auszuräumen, und die umgeschriebene Studie wurde dann als von ausreichendem wissenschaftlichem Wert beurteilt, um im Quarterly Review of Biophysics Discovery, einer Zeitschrift unter dem Vorsitz führender Wissenschaftler der Stanford University und der University of Dundee, zur Veröffentlichung angenommen zu werden.

Eine weitere Analyse von Prof. Dalgleish und seinen Kollegen, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll, behauptet, das Covid-19-Virus habe „einzigartige Fingerabdrücke", die sich nicht natürlich entwickelt haben können und stattdessen „auf eine gezielte Manipulation hindeuten". Die neue Studie mit dem Titel „A Reconstructed Historical Aetiology of the SARS-CoV-2 Spike“, die vom Telegraph eingesehen wurde, deute darauf hin, dass es sich bei dem Virus um ein „bemerkenswert gut an die menschliche Koexistenz angepasstes Virus“ handelt, das wahrscheinlich das Ergebnis eines Ex-Labors in Wuhan ist.

Britische und amerikanische Stellen hatten schon zuvor mehrfach Hinweise darauf gegeben, dass es sich um ein Virus handeln könnte, dass einem chinesischen Labor entsprungen ist und nicht von einem Tiermarkt stammt. China hat das bisher stets vehement dementiert.

Den Bericht des Telegraph finden Sie hier.