Wird ihr dies auch im Fall der Corona-Katastrophe gelingen? Chinesische Propagandaapparate machen derzeit Überstunden, um das Land als Retter in der Not anzupreisen und Chinas Versagen nach Ausbruch der Corona-Epidemie zu vertuschen. Gleichzeitig gelangen immer mehr Indizien an die Öffentlichkeit, die Pekings erhebliches Versagen für die ersten und entscheidenden Wochen belegen.