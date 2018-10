Erdogan spaltet, wo er hinkommt

Was Erdogan aus seiner Visite gemacht hat, ist jedenfalls schlicht desaströs. Der Mann muss schon einen sehr starken Trumpf in der Hand halten, wenn er glaubt, sich trotz seiner heimatlichen Wirtschaftsmisere in der Bundesrepublik aufführen zu können, als sei er nicht Gast, sondern der eigentliche Herr im Haus. In seiner Aneinanderreihung von Vorwürfen und Unterstellungen – angefangen bei einer angeblichen Terroristenbeherbergung bis hin zum weitergesponnenen Opfermythos in Sachen Mesut Özil – hat Erdogan tatsächlich nichts ausgelassen, um Staatsoberhaupt und Bundesregierung vor den Kopf zu stoßen. Wenn diese künftig der deutschen Bevölkerung noch erklären sollen, dass ein Entgegenkommen auch weiterhin den eigenen Interessen diene, grenzt das an Selbstverleugnung. So spaltet der türkische Präsident, wo auch immer er hinkommt. Diese Charaktereigenschaft ist allerdings nicht neu. Insofern war im Hause Steinmeier die Hoffnung offenbar doch größer als der Sinn für Realitäten. Jetzt ist der Schaden da.