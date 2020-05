Es ist ein Traum der Menschheit, so alt wie sie selbst: Aus Scheiße Gold zu machen, das wär‘s. In Märchen vieler Kulturkreise begegnet uns dieser Topos und in der Mythologie auch. Bei Rumpelstilzchen ist es Stroh, das zu Gold wird, bei König Midas wird alles, was er anfasst zu Gold. Die Alchemie versucht sich seit Jahr und Tag an dieser Kunst. Die Olchis sind in einem Kinderbuch imstande, sich von Müll und Schrott zu ernähren und so immer einen reich gedeckten Tisch zu haben.

Die ersten und einzigen realen Institutionen (jenseits der Entsorgungsbranche), die sich im wirklichen Leben auf diese Kunst verstehen, sind die sogenannten sozialen Netzwerke. Vom einen oder anderen wirklichen intellektuellen Kleinod abgesehen, das sie zu Tage fördern und verbreiten: Ihr Geschäftsmodell besteht im Wesentlichen darin, die Menschen überall auf der Welt in ihrem Geltungsbedürfnis scheinbar Bedeutendes absondern zu lassen, von dem sich zwar das meiste als mentaler Müll und verbaler Schrott erweist, mit dem aber Twitter und Facebook dennoch astronomische Umsätze und Gewinne machen. Mark Zuckerberg und die Seinen sind die wahren Alchemisten des digitalen Zeitalters.

