Selina Todd hat ihre Stimme verloren. Nicht etwa in einem Schreiduell mit Studierenden in einem Hörsaal. Die feministische Professorin für Moderne Geschichte an der Universität Oxford ist nur schwer erkältet. Deshalb tippt sie beim Video-Interview mit Cicero wortlos ihre Antworten in den Chat: „Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen – weder von einem Schnupfen noch von verschnupften Studierenden.“

Todd gehört zu jener Gruppe feministischer Professorinnen in Großbritannien, die von Transgender-Aktivisten auch physisch unter Druck gesetzt werden. An den britischen Universitäten tobt ein Kampf, der das – ursprünglich – progressive Lager spaltet. Im Kern geht es um die Frage, die auch und gerade die scientific community beschäftigt: Gibt es ein biologisches Geschlecht? Oder ist das Geschlecht eine Frage selbstdeklarierter Identität?

Ist das binäre Konzept veraltet?

Der Diskurs zwischen Feministinnen und Transgender-Aktivisten entzündet sich am binären Konzept zweier biologischer Geschlechter – dem von Männern und Frauen. Dieses sehen viele heute als veraltet an. Manche identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das sie bei Geburt zugewiesen bekommen haben. Sie identifizieren sich entweder mit dem anderen Geschlecht und streben eine Geschlechtsumwandlung an. Oder sie definieren sich als Weder-noch. Deshalb sind im englischsprachigen Raum inzwischen die Pronomen she/hers, he/his und they/them recht gebräuchlich. Sie bezeichnen vor allem eines: die Möglichkeit zur Option.

Diese Sichtweise impliziert, Stereotype für Frauen und Männer gelten per se nicht mehr. Eigentlich ein Vorteil. Jede und jeder kann sich seine Identität selbst zusammensetzen. Das Problem ist also nicht das Thema an sich – Universitäten waren, sind und sollten der Ort sein, an denen neue Gedanken entstehen und diskutiert werden. Das Problem ist eher, wie die Debatte geführt wird. Was immer man über biologisches oder selbstdeklariertes Geschlecht denkt – sollte nicht jeder oder jede das Recht haben, dies offen zu äußern? Stattdessen aber kommt es im universitären Bereich im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten seit einigen Jahren schon vermehrt zu Boykottaufrufen.

Rücktritt einer Professorin gefordert

Jüngster Anlass: Die Philosophieprofessorin Kathleen Stock an der Universität von Sussex wurde Anfang Oktober per Poster-Kampagne („Stock Out“) von Aktivisten zum Rücktritt von ihrem Lehrstuhl aufgefordert, weil sie sich öffentlich dazu geäußert hatte, dass sie selbstdeklarierte Geschlechts-Identität für nicht wichtiger hält als das biologische Geschlecht. Nach einer Welle von Hassmails in den sozialen Medien hat sich Stock erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr wurde sogar Polizeischutz nahegelegt. Auch mit Cicero will sie derzeit nicht sprechen. „Es geht ihr nicht gut“, sagt Selina Todd.

Todd selbst ist eine prominente Wissenschaftlerin in Oxford, die ebenfalls schon Opfer von Boykottaufrufen geworden ist. Im Februar wurde ein Vortrag abgesagt. Der Grund war ähnlich. Die Historikerin für Sozialgeschichte widmet sich in ihrer Forschung frauenspezifischen Fragestellungen: „Für mich steht von der Faktenlage her außer Frage, dass Frauen als biologisches Geschlecht existieren.“ Frauen seien schließlich als Frauen von Männern jahrhundertelang diskriminiert worden.

Hart erkämpfte Frauenrechte

Todd und Stock, aber auch ihre Kollegin Jo Phoenix sind nach eigener Aussage ganz bestimmt nicht gegen die Rechte von Transgender-Personen. Sie sind nur nicht bereit, Rechte von Frauen aufzugeben, die hart erkämpft wurden. Denn hart erkämpft wurde zum Beispiel das Recht einer Frau über ihren eigenen Körper, wenn es um Abtreibung geht. Das betrifft eben nur jene Menschen, die eine Gebärmutter haben.

Die Soziologin Jo Phoenix arbeitet als Professorin für Kriminologie an der „Open University“ in Milton Keynes. Phoenix, die selbst von „Deplatforming“, also von der Ausladung umstrittener Vortragender betroffen ist, hat einschlägige Erfahrungen gesammelt: „Ich arbeite viel in Gefängnissen. 80 Prozent der Frauen in Gefängnissen wurden sexuell missbraucht.“ Die allermeisten von Männern. „Wenn jetzt Transgender-Personen in Frauengefängnissen aufgenommen werden, kann das bei ohnehin schon traumatisierten Frauen zu Ängsten und Problemen führen. Das heißt überhaupt nicht, dass Transgender-Personen sexuelle Aggressoren sind.“

„Unsere Körper unseren Bedürfnissen anpassen“

Und doch schwärmt sie davon, dass wir nun einen „einzigartigen Moment in der Geschichte“ erlebten. „Wir könnten durch moderne Technologie unsere Körper unseren Bedürfnissen anpassen.“ Sie selbst hat schwere Arthritis und deshalb künstliche Gelenke in ihren Schultern eingesetzt bekommen. „Wir müssen unter den neuen Umständen auch überlegen, wie wir Ideen über das biologische Geschlecht den jetzt entwickelten Möglichkeiten anpassen. Das hat Folgen für Rechte und Gesetze.“

Für die Diskussionen an den Universitäten allerdings ist der Stil der Debatte das Problem: „Es herrscht ein Klima der Angst“, sagt Professorin Phoenix. Offiziell stellen sich die Hochschulen vor ihr angegriffenes Lehrpersonal. Inoffiziell aber werden viele Einladungen nicht mehr ausgesprochen, weil sich manche Colleges vor möglichen Ausschreitungen auf ihrem Campus fürchten.

Hasserfüllte Kampagnen auf dem Campus

Alle Universitäten geben an, eine strikte Politik gegen Deplatforming zu fahren. Wer aber bestimmt, was zum Beispiel Hetze gegen Minderheiten ausmacht? Für Transgender-Aktivisten erfüllen Professorinnen wie Kathleen Stock, Selina Todd und Jo Phoenix den Tatbestand der Transgender-Phobie, weil sie auf eigene Frauenrechte bestehen.

Die gemeinnützige Organisation „Stonewall“ spielt dabei eine zentrale Rolle. „Stonewall“ wurde 1989 gegründet, um die Rechte und Chancen von LGBTQ+, also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen, zu schützen und zu stärken und Diskriminierung zu verhindern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Stonewall“ beraten Universitäten und öffentliche Institutionen wie die BBC. Mit ihrem „Diversity Champions Programme“ wollen sie Organisationen zu mehr Vielfalt verhelfen. „Wir von Stonewall stellen uns eine Welt vor, in der alle LGBTQ+-Menschen frei sind, sie selbst zu sein“, heißt es auf der Webseite.

Das klingt verführerisch. Doch die von „Stonewall“ verheißene schöne neue Welt ist nicht immer friedlich. Wenn Professorinnen durch hasserfüllte Kampagnen auf dem Campus und in sozialen Medien zum Rücktritt gedrängt werden, dann kippt die Vision einer Welt voller Freiheit in eine autoritäre Dystopie. „Ich glaube nicht, dass es progressiv ist, wenn Menschen wegen ihrer Meinung schikaniert werden“, sagt Jo Phoenix.

Ob Kathleen Stock in diesem Herbst in den Lehrsaal zurückkehren kann, ist noch offen. Sie unterrichtet derzeit nur online. „Studierende fühlen sich intellektuell von ihr bedroht“, gab die Vertreterin für nicht-binäre Studierende Amelia Jones in einem BBC-Interview an.

Am gestrigen Samstagmittag fand an der Universität von Sussex eine Demonstration gegen Stock statt: „No Terf on our Turf“ stand auf einem Transparent. „Terf“ steht für „Trans exclusionary radical feminist“ und unterstellt radikalen Feministinnen, dass sie Trans-Personen ausschließen wollen und transgenderphob sind. Dass Professorin Stock diese Unterstellung zurückweist, ändert wenig. Eine Diskussion findet nicht statt. Die Demonstranten kamen vermummt mit Masken und Hoodies, „um sich selbst zu schützen“, wie es im Protestaufruf auf dem Twitter-Account von „Antiterfsussex“ lautet.