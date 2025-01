Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Der gebürtige Moskauer Schriftsteller Dmitry Glukhovsky ist einer der prominentesten Putin-Gegner aus der russischen Kulturszene. Seit Jahren warnt der 43-Jährige vor dem Weg seines Landes in den Totalitarismus. Am 7. Juni des Jahres 2022 wurde er vom russischen Staat zur Fahndung ausgeschrieben. Seine weltweit übersetzte „Metro“-Trilogie (Heyne Verlag) spielt nach einem Atomkrieg in der Moskauer U-Bahn.

Herr Glukhovsky, Sie sind nicht nur ein weltbekannter Schriftsteller, sondern auch einer der wortmächtigsten Kritiker Putins aus der russischen Kulturszene. Aus Angst vor politischer Verfolgung sind Sie aus Russland geflohen und leben seither im Exil in Westeuropa. Wie fühlt es sich an, die eigene Heimat verloren zu haben?