Als Olaf Scholz nur wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine seine „Zeitenwende-Rede“ hielt, wirkte dieser Auftritt im Bundestag wie eine entschlossene Antwort auf eine überraschende Entwicklung. Und gleich im zweiten Satz benannte der Bundeskanzler die Ursache für die Aggression: „Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen – aus einem einzigen Grund: Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage.“

Das war, wie wir heute wissen, wesentlich zu kurz gegriffen. Denn Putin hatte weit mehr im Blick als die Freiheit seiner Nachbarn. Er wollte vielmehr den sogenannten Westen testen: Wie wehrhaft wird dieser sich zeigen, wenn es darum geht, die viel beschworenen Werte wie Demokratie, Humanität oder Regelbasiertheit nicht nur mit Worten zu verteidigen?

Neue Weltordnung ruckelt sich zusammen

Deutschland wurde am 24. Februar 2022 kalt erwischt. Was nicht hätte sein müssen, denn die „Zeitenwende“ war schon länger nicht nur absehbar, sondern in vollem Gang. Wir hatten es uns in der Bundesrepublik nur dermaßen gemütlich eingerichtet, dass fast sämtliche Signale ignoriert wurden. Jetzt erleben wir, wie sich eine neue, eine multipolare Weltordnung zusammenruckelt – mit ungewissem Ausgang.

Auch das Ergebnis von Putins Stresstest für unsere Demokratie steht übrigens noch längst nicht fest, allen Durchhalteparolen zum Trotz. „Klar ist: Wir müssen deutlich mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung“: Auch dieser Satz stammt aus der „Zeitenwende-Rede“ des deutschen Kanzlers. Und nicht einmal dieses Versprechen wurde bisher eingelöst.

Dabei brennt es auf der Welt an allen Ecken und Enden – jetzt auch wieder in Gaza und in Israel. Warum alles auf einmal? Was kommt noch auf uns zu in dieser „Achsenzeit der Weltpolitik, die Historiker einmal in ein Davor und ein Danach unterteilen werden“, wie Stephan Bierling, der Autor unserer Titelgeschichte, es formuliert? Bierling ist ein großer Wurf gelungen, indem er die vielen aktuellen Konflikte in einen Gesamtzusammenhang stellt. Denn nur so wird die eigentliche Dimension der „Zeitenwende“ erkennbar – derer man sich hierzulande noch immer nicht auch nur annähernd bewusst zu sein scheint.

