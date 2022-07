Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Christopher Caldwell ist Fellow beim konservativen Claremont Institute. Seine Artikel sind u.a. in der New York Times, der Financial Times und dem Weekly Standard erschienen. Im Jahr 2020 kam sein Buch „The Age of Entitlement: America Since the Sixties“ heraus. Darin geht er den Ursachen der politischen Spaltungen in den USA auf den Grund. Seine These ist provokant und wurde seither auch in den Meinungsspalten der New York Times und der Washington Post kontrovers diskutiert: Die Bürgerrechtsgesetzgebung der 1960er habe eine Art zweiter Verfassung hervorgebracht, die Richter ermächtigt und demokratische Prozesse ausgehebelt habe. Der erzkonservative Supreme-Court-Richter Samuel Alito scheint ähnlicher Meinung zu sein, denn er argumentierte kürzlich im Mehrheitsurteil Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, dass das Grundsatzurteil Roe vs. Wade, das Frauen das Recht auf Abtreibung zusprach, am Volkswillen vorbei beschlossen worden sei. Was motiviert einen einflussreichen Denker wie Caldwell, die rechtlichen Grundlagen von mehr als 60 Jahren Bürgerrechtsrevolution zu hinterfragen?

Herr Caldwell, Sie argumentieren in „The Age of Entitlement“, dass die USA quasi zwei rivalisierende Verfassungen habe. Was meinen Sie damit?