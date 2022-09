So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Mit viel Spannung wurde sie zumindest in Deutschland erwartet, die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Lage in der Ukraine. Zweierlei war sie dabei ohne Zweifel: souverän vorgetragen und ganz dem Wertekosmos der internationalen Gemeinschaft verpflichtet. Scholz hielt sogar demonstrativ die UN-Charta in die Höhe, um seinen Worten noch mehr Pathos zu verleihen.

Der Mechanismus der Rede ist dabei einfach zu entschlüsseln: Scholz appellierte an die Weltgemeinschaft, und zwar mit besonderem Blick auf die Entwicklungs- und Schwellenländer, die „regelbasierte Ordnung“ konsequent zu verteidigen, um Frieden und Fortschritt in der Welt zu wahren. Und er kritisierte auf öffentlicher Bühne Russland und Putin scharf.