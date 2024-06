Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Am Sonntag steigt von 17 Uhr an die BSW-Wahlparty im ehemaligen Filmtheater Kosmos an der Berliner Karl-Marx-Allee, im Ostteil der Stadt. Die Eröffnung des Abends bestreitet Amid Rabieh als Moderator. Der Jurist aus Bochum war anderthalb Jahrzehnte lang Mitglied der Linkspartei und ist nun einer der Abtrünnigen, die ins Lager von Sahra Wagenknecht gewechselt sind.

Rabieh ist seit dem Gründungsparteitag des BSW sogar stellvertretender Chef jener Partei, die den Namen der Vorsitzenden trägt: Bündnis Sahra Wagenknecht. Sie ist das einzige wirklich prominente Gesicht der Truppe – weshalb man von den ursprünglichen Plänen wohl auch Abstand genommen hat, sich auf Dauer nicht nach ihrer Person zu benennen. Wagenknecht ist der Star, wegen ihr dürften am Sonntag auch viele Menschen für das BSW stimmen, die nur von den Inhalten her kaum hätten überzeugt werden können.