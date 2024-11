Sahra Wagenknecht beispielsweise sieht die USA als den Hauptschuldigen am Ukraine-Krieg, und ihr Ehemann Oskar Lafontaine hat ein Buch mit dem Titel „Ami, it’s time to go“ veröffentlicht. Auch am anderen Rand, in der AfD, ist die Mitgliederzahl im Amerika-Fanclub bescheiden. Björn Höcke nennt die USA eine „raumfremde Macht“, die in Europa nichts verloren habe (der Herr Oberstudienrat hat wohl ein bisschen Carl Schmitt gelesen). Eine große Zahl von AfD-Wählern meint in Umfragen, Deutschland sei ein Vasall der USA. Dennoch freut sich AfD-Chefin Alice Weidel über Trumps Sieg und meint sogar, sein Wahlkampf sei vorbildhaft für ihre Partei.