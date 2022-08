Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist gerade in Nordamerika unterwegs, zuvor war sie in Griechenland und der Türkei. Natürlich ist sie zunächst eine in der Wolle gefärbte Prophetin des Guten, doch scheint bei ihr eine Entwicklung im Gange zu sein in Richtung „Staatsfrau“ in Kissingers Sinne. Die Frage ist nur, wie schnell sie die Kurve kriegt – oder auch, ob sie diese überhaupt wirklich will.