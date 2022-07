Über 4000 Kilometer mit dem Bus liegen nach acht Tagen Deutschlandreise hinter Außenministerin Annalena Baerbock, als sie am Freitag, 22. Juli, den letzten Termin ihrer Tour durchs Land im Amerika-Haus in München antritt. Draußen auf dem Karolinenplatz – im Prinzip ein oppulenter Kreisverkehr nur einen Steinwurf vom Königsplatz entfernt –, stehen einige hundert Menschen, die für mehr Unterstützung für die Ukraine, also für mehr Waffenlieferungen protestieren. Eine Frau hält ein Schild in die Höhe: „Stop Putin and his Hunger Games“ steht darauf. Dann hallt ein lautes „Slawa Ukrajini!“ (Ruhm der Ukraine) zwischen den Gebäuden wider und ein „Danke Deutschland!“.

Eine deutlich kleinere Gruppe steht währenddessen vor dem Amerika-Haus gegenüber des Karolinenplatzes, abgeschirmt von einer Handvoll Polizisten. „Frieden schaffen, ohne Waffen!“, finden diese Demonstranten. Eine Frau hat eine Antifa-Flagge dabei und schwenkt sie über den Köpfen ihrer Mitstreiter. Sie ist gegen mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Auf dem Karolinenplatz tritt derweil ein Mann ans Mikrofon, der erzählt, dass er ein Linker sei, aber auch ein Realist. Er ist deshalb für mehr Waffenlieferungen. Und so wird an diesem Freitagabend im Juli jeder, der ins Amerika-Haus gekommen ist, um zu hören, was die Außenministerin zu sagen hat, schon vor Einlass in die richtige Stimmung versetzt.