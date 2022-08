Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Der Dienstagnachmittag muss ein sehr sorgloser Tag an der südlichen Westküste der Halbinsel Krim gewesen sein: Auf den Videos, die aus dem Badeort Saki in den sozialen Netzwerken gepostet wurden, sieht man Touristen am Strand, die fassungslos die Rauchsäulen im Hintergrund filmen, ihre Sachen packen und die Flucht ergreifen. Die Ukraine hatte soeben völlig überraschend den Militärflughafen in der Nähe der Stadt angegriffen, etwa 200 Kilometer südlich der Frontlinie im südukrainischen Cherson.



Erst zwei Tage später wird das Ausmaß der Zerstörung klar: Satellitenbilder zeigen auf dem Flugplatz, auf dem die Militärflugzeuge der Schwarzmeerflotte stationiert waren, vier Krater und die Überreste von mindestens acht Kampfflugzeugen. Dort waren – das zeigen Satellitenbilder wenige Stunden vor dem Angriff – vor allem Flugzeuge der Typen Su-24, Su-27 und Su-30 stationiert.

Satellitenaufnahme des zerstörten russischen

Flughafens / © Maxar

Die russische Seite schweigt den Angriff tot, offiziell spricht Moskau von einem Brand, bei dem allerdings keine Flugzeuge beschädigt worden seien. Doch auch die ukrainische Seite bekennt sich offiziell nicht zur Attacke: Präsident Selenskyj sagte am Dienstagabend in seiner Videobotschaft lediglich nebulös, der russische Krieg gegen die Ukraine und gegen das freie Europa habe mit der Krim begonnen und werde mit der Krim, also mit ihrer Befreiung, enden.