Die deutsche Tagesschau meldete Anfang Juni des Jahres 2021 das schrecklichste Verbrechen, das Kanada je in seiner Geschichte gesehen hat: „Auf dem Gelände der Schule von Kamloops wurde ein Massengrab mit den Überresten von 215 Kindern gefunden!“ „Massengrab für indigene Kinder in Kanada entdeckt“, titelte auch Amerikas bekannteste Zeitung, die New York Times – so wie nahezu alle Leitmedien in Deutschland und der ganzen Welt.

Die Vorwürfe von Seiten der Medien, der Politik und zahlreicher Indianer-Aktivisten waren und sind ungeheuerlich: Die katholische Lehrerschaft des Internats von Kamloops, einem Ort mit heute 90.000 Einwohnern nahe der westkanadischen Metropole Vancouver, soll jahrzehntelang zwischen 1890 und 1969 indianische Schulkinder getötet haben oder sterben lassen, um sie heimlich auf dem Schulgelände zu verscharren, bis diese 2021 mittels Bodenradar endlich gefunden werden konnten.