So erreichen Sie Ingo Way:

Was oft genug wiederholt wird, das wird irgendwann auch geglaubt. Wird ein Vorwurf oft genug erhoben, wird sich irgendwann auch der unvoreingenommenste Beobachter fragen, ob nicht tatsächlich etwas dran ist. Ein Label, das immer wieder angeklebt wird, bleibt irgendwann hängen. In der politischen Kommunikation nennt man das „Framing“: Das ist „der meist bewusst gesteuerte Prozess einer Einbettung von Ereignissen und Themen in Deutungsraster und Narrative bzw. Erzählmuster“, wie es die Wikipedia formuliert. So sind die Befürworter einer restriktiveren Migrationspolitik immer schon „rechts“, Kritiker der Corona-Maßnahmen waren „Schwurbler“, die Teilnehmer einer „Wannseekonferenz“ fordern die „Remigration“ deutscher Staatsbürger – und Israel begeht einen „Völkermord“ in Gaza. Ob das jeweils stimmt, darauf kommt es nicht an; es geht darum, welches „Narrativ“ sich medial durchsetzt und gegen das dann argumentativ nur noch sehr schwer anzukommen ist.

So las man heute in sämtlichen deutschen Medien die Schlagzeile „Amnesty International wirft Israel Völkermord vor“. Die israelische Armee habe in Gaza Kriegsverbrechen begangen und absichtlich Leid und Zerstörung über die Menschen in dem Küstengebiet gebracht, so die Menschenrechtsorganisation. Sie legte einen fast 300 Seiten langen Bericht dazu vor. Israel „hatte und hat die klare Absicht, Palästinenser im Gazastreifen auszulöschen“, sagte Amnestys internationale Generalsekretärin Agnès Callamard in Den Haag.