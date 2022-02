So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist "Europa im Visier der USA"

Der Ort war geheim. Streng geheim. Nur, wer sich angemeldet hatte und das Ticket bereits bezahlt – unter seinem Namen, mit seiner Kreditkarte –, bekam per E-Mail mitgeteilt, wo sich die Bar befindet: Es ist die „Sour Mouse“ an der Delancey Street in New Yorks Lower East Side. Und das auch erst eine knappe Stunde vor Beginn der Fete. Natürlich war trotzdem bereits ein Pfeil mit Kreide auf den Bürgersteig gemalt: „Hier geht's zum Ku-Klux-Klan-Treffen der New Yorker Republikaner.“ Es waren auch ein paar Protestler dagewesen, aber wohl mangels Masse wieder abgezogen.

In der Sauren Maus – Pool-Tische, Jukebox, Tanzfläche, Cocktailbar – steht Jason Miller, der Gastgeber, und hält Hof. Miller, ziemlich groß, ziemlich breit, ziemlich laut, ist Gründer und Chef von Gettr, der neuesten konservativen Plattform, die im woken, liberalen Amerika für Meinungsfreiheit eintreten soll und für offenen Austausch, sagt Miller. Wer einen Gettr-Account hat, bekommt an der Bar kostenfrei Alkohol ausgeschenkt, und an der Bar – niemand trägt Maske – drängeln sich viele.