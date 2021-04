„Für die Rückkehr der Ehre in unsere Regierung“: So ist ein offener Brief von 20 pensionierten Generälen und rund 1000 weiteren Militärs und Polizisten betitelt, der Frankreich in helle Aufregung versetzt. Die Unterzeichner warnen Präsident Emmanuel Macron vor Chaos und Bürgerkrieg. Ihre Unterstützung verdienten nur solche politischen Führer, die den Patriotismus verteidigten und mit aller Härte gegen „fanatische Horden des Islamismus“ vorgingen.

Marine Le Pen bestritt zwar umgehend, in irgendeiner Form am Aufruf selbst beteiligt gewesen zu sein (auf die Frage eines Moderators von France 2, ob sie ihn initiiert habe), forderte aber die Generäle auf, sich ihrer Wahlkampagne anzuschließen. Schaut man auf die Namen der Unterzeichner, ist das wohlfeil: Einige sind längst Parteimitglieder von Le Pens Rassemblement National (RN), andere habe für den RN kandidiert und wieder andere gemeinsam mit der Identitären Bewegung und der deutschen Pegida vor dem Flüchtlingslager Calais gewalttätig demonstriert. Die meisten sind längst einschlägig bekannt.