Gerhard Junior studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, insgesamt sollen sich derzeit 10.000 nordkoreanische Soldaten in Russland befinden und für Artilleriegefechte und Infanterieeinsätze trainiert werden. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage an der Front ein? Würde Russland den Krieg ohne die Nordkoreaner verlieren?

Es ist wohl so, dass rund 10.000 im Lande sind, davon 8000 mittlerweile an der Front bei Kursk. Wir reden von der innerrussischen Front in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Russland ist im Grunde von allen Kriegsbeteiligten einschließlich des unterstützenden Westens der einzige Akteur, der seine Vorbereitung stringent durchzieht. Das heißt, Putin hat sich von vornherein um die Kriegswirtschaft gekümmert. Er produziert offensichtlich weitaus mehr Waffen und Munition als der versammelte Westen. Was fehlt, beschafft er verlässlich aus anderen Teilen der Welt. Putin gelingt es immer wieder, die Verluste an der Front durch Personalergänzungen zu kompensieren. Dabei konnte er es bisher vermeiden, eine große Mobilmachung loszutreten. Das scheint ein wichtiges politisches Ziel zu sein.

Vor diesem Hintergrund ist ein Personalersatz aus Nordkorea hochwillkommen. Russland hat seine Rekrutierungsprobleme bislang weitgehend dadurch gelöst, dass viele der jungen Rekruten gar nicht aus Russland selbst kommen, sondern aus benachbarten Post-Sowjetstaaten. Hier leben junge russischsprachige Menschen, die Arbeit suchen und offensichtlich die Chance nutzen, in Russland bei den Streitkräften Geld zu verdienen. Zudem gibt es Freiwillige auf beiden Seiten, also auf ukrainischer wie auf russischer Seite.

Sie haben angeführt, dass Russland der einzige Staat sei, der die Kriegsvorbereitungen stringent durchziehe. Wie ist denn da die Lage in der Ukraine und, aus ukrainischer Sicht gesprochen, an der Front?

Die Lage an der Front ist verheerend. Unverändert fehlt es an Munition, an Waffensystemen und ganz besonders an Personal. Der Abnutzungskrieg verzehrt die Ukraine zusehends. Hinter den Kulissen macht man sich bei den westlichen Unterstützern große Sorgen. Bei uns dringen nun erstmals Bilder von der ukrainischen Rekrutierung an die Öffentlichkeit. Dort sieht man, wie die ukrainischen Behörden junge Menschen aus Cafés fischen, die sich verzweifelt an Laternenmasten oder andere Dinge klammern, um nicht eingezogen zu werden; sie werden in Fahrzeuge hineingestopft und müssen dann gegen ihren Willen in die Rekrutierungsbüros und anschließend an die Front. Hier handelt es sich um junge Menschen, die nicht glaubhaft nachweisen können, warum sie nicht an der Front sind und warum sie eine Ausnahmegenehmigung haben. Hintergrund dafür ist, und das erregt auch die Gemüter der ukrainischen Soldaten an der Front, dass sich zahlreiche Kriegsdienstpflichtige in der Ukraine durch Bestechung von der Einziehung in die Streitkräfte freikaufen. Und das verbittert natürlich selbst bewährte Kämpfer, die Leben und Gesundheit hinhalten, da sie immer weiterkämpfen müssen und müder werden beim Kämpfen. Sie sehen, dass andere Landsleute das normale Leben weiterleben, ohne vom fürchterlichen Abnutzungskrieg behelligt zu werden.

Da jetzt Russland Soldaten eines anderen Staates zur Verfügung gestellt bekommt, ist es möglich, dass die Ukraine in absehbarer Zeit ebenfalls Soldaten eines anderen Staates rekrutiert?

Ich sprach bereits über Freiwillige. Es gab neben der Wagner-Truppe auf russischer Seite auch die Mozart-Truppe auf ukrainischer Seite. Das waren von amerikanischen Finanziers bezahlte ehemalige amerikanische Soldaten. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Kontraktoren, so heißen Menschen, die früher Uniform getragen haben und jetzt für privatwirtschaftliche Dienstleister ohne Uniform vergleichbare Leistungen im Bereich Logistik, Unterstützung, Ausbildung, Planung und im Ausnahmefall auch mal Einsatz mitleisten.

Wie sind Deutschland und die Nato diesbezüglich eingestellt?

Deutschland, die Nato als Organisation und auch deren Mitgliedstaaten haben sich bisher verweigert, der Ukraine Truppenkontingente bereitzustellen. Immerhin, Polen, Frankreich und die baltischen Staaten haben hierzu durchaus laut nachgedacht, inwieweit man sich z.B. beim Thema Ausbildung auch direkt in der Ukraine militärisch engagieren könnte. Ich glaube, ein wesentlicher Gesichtspunkt für eine etwaige Positionsänderung wird sein, wo und wie die nordkoreanischen Soldaten konkret eingesetzt werden. Werden sie helfen, die ukrainischen Eindringlinge in Russland zu bekämpfen? Oder werden sie genutzt, die Aggression der Russen in der Ukraine zu unterstützen?

Darüber hinaus sieht man auch das Engagement der westlichen Staaten ermüden. Selenskyj beklagt sich in diesen Tagen, dass ein großer Teil der versprochenen Waffen- und Munitionslieferungen nicht oder nur in kleinen Gebinden eintrifft. Zudem gibt es bei den westlichen Protagonisten Angst vor einer weiteren Eskalation des Konflikts und deshalb auch starke Vorbehalte, den Einsatz weitreichender westlicher Waffensysteme in Russland seitens der Ukraine freizugeben. Zusammengenommen spricht das alles nicht dafür, dass hier ein Meinungsumschwung stattfindet und der Westen Truppen zur direkten Unterstützung der Ukraine entsendet.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass die USA vermehrt Gesprächskanäle nach China eröffnet haben, da auch China die Lage kritisch sieht. Der US-Außenminister erwarte, dass China seinen Einfluss nutzt, um die russischen Aktivitäten einzuhegen. Wie könnte eine chinesische Einflussnahme auf Russland konkret aussehen?

Wir haben hier eine Rollenumkehr. Russland war immer der Seniorpartner von China, der früher eigentlich zweitklassige Waffensysteme an China abgegeben hat. Die besten hat Russland für sich behalten. Diese Rolle ist nun komplett umgekehrt. Russland ist heute von China weitgehend abhängig. China ist der Staat mit boomender Innovation in vielen Bereichen. Es liefert jedoch nicht direkt Waffensysteme, dafür aber jede Menge Technologien, die für Waffensysteme genutzt werden können, wie beispielsweise die zivilen Drohnen, die täglich durch geringe Modifikationen zu Hunderten und manchmal Tausenden zum Einsatz kommen. China ist zudem Hauptabnehmer von russischem Öl und Gas. China hat also großen Einfluss.

Könnten Ihrer Ansicht nach womöglich noch weitere Staaten in den Konflikt auf die eine oder andere Weise miteinbezogen werden, besonders im Hinblick auf Russland? Russland hat noch weitere eng verbündete Staaten wie Eritrea oder Nicaragua, aber es auch noch die BRICS-Staaten.

Generell haben wir zwei große Organisationen, das sind die BRICS, die sich gerade von fünf auf zehn Mitglieder verdoppelt haben. Dann haben wir die Schanghai-Kooperationsorganisation (SCO), die auch enormen Zulauf hat. Dieser Zulauf dient aber in beiden Organisationen mehr der Neuordnung der Welt, der Positionierung von Alternativen gegenüber dem westlichen Werte-, Rechts-, Finanz- und Handelssystem. Dies funktioniert, indem man versucht, gegenüber dem Dollar andere Leitwährungen zu etablieren sowie die eigene Position in internationalen Organisationen so zu stärken, dass der globale Süden insgesamt besser als bisher abgebildet wird.

Im Augenblick haben viele Staaten einfach das Gefühl, dass die bestehende Weltordnung ganz überwiegend zum Vorteil des Westens und zur Ausnutzung des Südens maßgeschneidert ist. Das will man mit Dringlichkeit ändern. Und da sind eben nicht nur Indien, China oder Brasilien dabei, sondern eben auch viele andere Staaten, darunter Indonesien, selbst die Türkei oder der Nato-Partner Vereinigte Arabische Emirate. Putin nutzt diese Konstellation geschickt, um die eigene Machtbasis zu stärken und nun mit neuen Partnern Geld zu verdienen. Indem die USA die Auseinandersetzung mit China forcieren – zumindest den Wettbewerbskonflikt –, leisten sie Russland eine – sicherlich ungewollte – Hilfestellung. Natürlich steht dahinter dann auch noch die mögliche kriegerische Auseinandersetzung Chinas mit Taiwan und die Positionierung der USA auf Seiten Taiwans. Also, da gibt es eine ganze Menge Konfliktstoff. und wie gesagt, Putin hat sich da geschickt positioniert.

Welche weiteren Schritte könnten denn die EU oder die Nato gegen Russland oder Nordkorea unternehmen? Könnten die aktuellen Entwicklungen auch zu erneuten Gesrpächen über eine potenzielle ukrainische EU- oder Nato-Mitgliedschaft führen?

Das ist ist schwierig. Theoretisch ist das alles möglich, aus guten und aus schlechten Gründen. Wir haben die bemerkenswerte Entwicklung, dass zum einen, wenn ich mal Deutschland nehme, seit Kriegsbeginn die Streitkräfte immer schwächer werden. Vor wenigen Wochen erst hat man im Bundestag beschlossen, dass Waffen und Munition, die an die Ukraine aus Beständen der Bundeswehr abgegeben werden, der Bundeswehr nicht ersetzt werden. Jetzt einen Kurs auf mehr Konfrontation mit Russland einzuschlagen, ist vor diesem Hintergrund schwierig. Und das gilt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch für andere europäische Staaten.

Die Golfstaaten, also Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, planen laut aktuellen Medienberichten erneut Gespräche mit Russland und der Ukraine. Ist davon irgendetwas zu erhoffen? Kann man sich da Erfolgschancen ausrechnen?

Tatsächlich sind die Vereinigten Arabischen Emirate den BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) beigetreten. Sie waren hierzu kürzlich in Moskau. Wissenschaftliche Delegationen der BRICS – darunter auch Russlands – waren wiederum in Abu Dhabi, um sich im Forschungssektor und anderen Bereichen auszutauschen. Generell halten sich die Golfstaaten die Kooperation mit allen Teilen der Welt offen, auch mit Russland. Einige kaufen russische Luftverteidigungssysteme. Deshalb haben sie auch in Russland eine Stimme.

Aber im Kern gibt es für Russland nur zwei relevante Ansprechpartner: die USA und China. Russland sieht sich auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Obama hatte damals diesen Satz von der „Regionalmacht Russland“ geprägt, welcher im Grunde bedeutet, Putin solle sich an den Katzentisch setzen und den Mund halten. Das hat Putin zutiefst verprellt. Seine Erwartung ist eben, dass er auf Augenhöhe mit Amerikanern verhandeln kann. Das würde auch die Gesprächsmöglichkeiten deutlich vergrößern. Der zweite und vielleicht sogar wichtigere Ansprechpartner ist China. Wie bereits erwähnt, Russland ist in vielen Dingen von China abhängig. USA und China, das sind die beiden, die diesen Krieg beenden können.

Der ukrainische Präsident bittet aufgrund der nordkoreanischen Soldaten nun auch Südkorea um Waffenlieferungen. Denken Sie, dass Südkorea sich nun vermehrt in den Konflikt einmischen und die Ukraine unterstützen wird?

Das ist eine interessante Perspektive, die ich sich noch nicht materialisieren sehe. Aber sie ist durchaus gegeben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Von der weltweit verfügbaren 155-Millimeter-Artilleriemunition liegen riesige Mengen in Südkorea, das sich immer auf einen Angriff aus Nordkorea vorbereiten muss. Mit Blick auf die innerkoreanischen Beziehungen war man in Südkorea immer sehr vorsichtig, sich irgendwo anders in der Welt militärisch zu engagieren, auch um die komplizierte Balance mit Nordkorea nicht durcheinander zu bringen. Nordkorea könnte durch sein Engagement in der Ukraine bewirken, dass sich Südkorea künftig aktiver positioniert. Dann würde die bisherige Selbstdisziplinierung wegbrechen. Die Südkoreaner könnten ein sehr großer Waffen- und Munitionspartner der Ukraine werden.

Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass über Nacht die bisherigen Deiche brechen und die Balance, die seit den 1950er Jahren hält, sang- und klanglos verschwindet. Wahrscheinlich wird Südkorea eher mit Waffen und Munition winken und Nordkorea dazu zu bringen wollen, sich zurückzuhalten. Aber vielleicht ist diese Messe auch schon gelesen. Denn Nordkorea ist ja tatsächlich in einer grundlegend verzweifelten wirtschaftlichen Situation.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen eines möglichen Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl auf den weiteren Verlauf des Krieges ein? Und womit könnte man rechnen, falls Kamala Harris gewinnt?

Erstmal die schlechte Nachricht: Es geht mit dem amerikanischen Engagement in der Ukraine zu Ende. Bei Trump schneller, bei Harris langsamer. Aber bei beiden geht es zu Ende, weil die Amerikaner letzten Endes nach ihren nationalen Interessen entscheiden. Die nationalen Interessen werden in allererster Linie wirtschaftlich bestimmt. Das Geld liegt nun mal nicht in der Ukraine und in Russland, sondern es liegt in Asien. Und deswegen ist das für die Amerikaner, die vielleicht gehofft haben, Russland könnte implodieren, Naheliegende, sich auf das Geschäft in Asien zu konzentrieren. Mit Trump wird es in seiner absehbaren und bekannten Sprunghaftigkeit ein abruptes Ende geben, das die Ukrainer weitgehend ungeschützt zurücklässt. Mit Harris wird es ein Ende geben, das mehr auf Stabilität in und für Europa achtet, aber dies auch eher sekundär.

Der ungarische Außenminister hat in einem Interview für Cicero gesagt, dass Trump den Frieden bringen würde, und zwar recht schnell. Könnte es theoretisch sein, dass Trump Putin anruft und einen Deal mit ihm aushandelt?

Welche Art von Frieden? Frieden in Form von Nichtkrieg, das halte ich für möglich. Im Grunde ist die Messe in der Ukraine gelesen. Russland will die Krim. Die hat Russland bereits. Russland will den Donbass, den hat er fast und kriegt jeden Tag ein neues Häppchen dazu. Denn im Augenblick marschieren die Russen munter voran. Allerdings, viel weiter voran wird Russland nicht kommen. Zur Besetzung der gesamten Ukraine fehlt es an Soldaten. Putin kann die laufenden Verluste ausgleichen. Aber er kann keine riesigen Territorien besetzen und dann unter Kontrolle halten. Zudem verlieren die BRICS- und SCO-Partner langsam die Geduld. Sie brauchen eine florierende Weltwirtschaft. Der Krieg stört. Daher würde ein derartiger Deal vermutlich so aussehen: Die Krim und der Donbass gegen Waffenruhe.

Was würde dann mit der Ukraine passieren?

Die Ukraine würde dann auf einem Rumpfstaat sitzenbleiben. Bei dem, was dann übrigbleibt, stellt sich die Frage, wer schützt die Rest-Ukraine? Und wer ernährt sie? Die Ernährung ist absehbar eine Sache der EU. Schützen ist aus meiner Sicht eher eine asiatische Frage. Auch wenn der Westen denkt, das sei eine Nato-Angelegenheit. Doch auf eine dauerhafte Nato-Präsenz wird sich Putin nicht einlassen. Und ein Deal braucht das Einverständnis aller Verhandlungspartner. Telefonisch geht das natürlich nicht. Aber das Telefongespräch könnte der Icebreaker sein. Was wird Selenskyj dazu sagen? Nicht viel. Die Ukraine ist aus sich selbst heraus nicht überlebens- oder handlungsfähig. Wir werden schon bald erfahren, wie das ausgeht.

Das Gespräch führte Gerhard Junior.