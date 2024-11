Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Johannes Schweikle ist Buchautor und Journalist. Er lebt auf Schloss Bühl in Tübingen.

Ein Industriegebiet in Schwäbisch Gmünd. Hinter der Fabrik erheben sich die Berge der Schwäbischen Alb. Die Werksführung beginnt in der Qualitätskontrolle. „Vor dem Versand wird jedes Teil elektrisch, pneumatisch und mechanisch geprüft“, erklärt der Seniorchef. Doch statt sich in technischen Details zu verzetteln, zeigt Wolfram Pfitzer auf einen Mann, der gerade akribisch eine Dreifachweiche begutachtet, und sagt: „Das ist der Herr Schmidt – des isch a Käpsele.“

Jenseits von Schwäbisch Gmünd würde man diesen Mitarbeiter einen Alleskönner nennen. Eine Regalreihe weiter steht die Ware, die Herr Schmidt für gut befunden hat. Versandfertig verpackt in Kartons. Sie werden verschickt nach Ägypten und Georgien, in die Arabischen Emirate und den Iran.