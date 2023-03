Aloys Prinz ist Professor für Finanzwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Er ist Autor zahlreicher Beiträge in nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

Seit geraumer Zeit ist Wokeness in aller Munde. Eine genaue Definition des Phänomens gestaltet sich schwierig, und jegliche (Anti-)Wokenessaktivitäten sind empirisch kaum zu erfassen. Aber es scheint eine große Sache zu sein. Das Phänomen ist in leicht abgeschwächter Form aus den USA herübergeschwappt. Doch woher kommt die Attraktivität? Wie kommt nun also die Befürwortung von Wokeness in die Unternehmen? Zunächst ist in Deutschland eine Trennung in marktliche und staatliche Wokeness sinnvoll.

Es gibt keinen woken Kapitalismus Die Unterscheidung ist wichtig, weil der staatliche Sektor und private Unternehmen unterschiedlichen Anreizen, Restriktionen und Metriken unterworfen sind. Die erste wichtige Feststellung dahingehend lautet: Es gibt keinen woken Kapitalismus! Es gibt vielmehr Unternehmen, die sich mehr oder weniger Wokeness (oder einige ihrer Abwandlungen) auf die Fahne schreiben. Wenn Unternehmen handeln, dann entscheiden Sie sich für oder gegen etwas. Unternehmen müssen im Einvernehmen mit allen Interessengruppen leben: Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern, Politik und Kapitalgebern. Es mag sein, dass das Verhältnis mit der einen oder anderen dieser Gruppen manchmal etwas besser ist oder manchmal vielleicht auch etwas gestört. Festzuhalten ist allerdings, dass diesen Stakeholder-Gruppen jeweils ein bestimmter Schwellenwert an Zufriedenheit garantiert werden muss.