Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat die Ampel-Regierung vor zweieinhalb Jahren versprochen. Doch 2022 wurden nur 295.000 Einheiten fertiggestellt. In diesem und im nächsten Jahr werden es insgesamt sogar 130.000 Wohnungen weniger sein als 2022. Und Besserung ist nicht in Sicht. Bis 2027 werden bis zu 830.000 Wohnungen in Deutschland fehlen, schätzt der Zentrale Immobilien Ausschuss.

Da ist guter Rat teuer. Ricarda Lang hat ihn, wie sie dem Spiegel verriet: „Es gibt schlicht zu wenig Wohnungen, das müssen wir ändern. Doch darauf können wir nicht warten. Die Mieten müssen runter. Es braucht eine Mietpreisbremse, die wirklich Zähne hat.“ Zu ihrem Rezept kommen noch zwei Zutaten hinzu: „Indexmieten deckeln“ und „das Vorkaufsrecht von Städten und Gemeinden stärken“. Das würde bedeuten, die Höhe der im Voraus vereinbarten Mieterhöhungen würden begrenzt. Zudem würden Kommunen beim Erwerb von Flächen bevorzugt.