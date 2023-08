Grünen-Politikerin Christina-Johanne Schröder findet: „Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt.“ Daher wolle sie, so sagt sie der Bild-Zeitung, dass Senioren „ihr Eigenheim zu einem fairen Mietzins an eine Familie vermieten“ und ihre eigene Wohnungsmiete in einer kleineren Wohnung dafür von der Steuer absetzen können. An solchen Plänen arbeite die Ampel bereits. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) applaudiert, sie ist „gespannt auf die weitere Diskussion“. Und im Sozialverband Deutschland hält man es auch für eine „interessante Idee“.