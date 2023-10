Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Während die Welt besorgt auf China blickt, droht eine Zeitenwende am wichtigsten Kapitalmarkt der Welt: dem Markt für US-Staatsanleihen. Seit dem Zinshoch im Jahr 1982, als knapp 16 Prozent erreicht wurden, sind die Zinsen kontinuierlich gesunken, bis zu einem Tief von unter 0,5 Prozent am Höhepunkt der Corona-Pandemie. Von diesem Tief ausgehend, sind die Zinsen in kurzer Zeit deutlich gestiegen und haben dabei den langjährigen Abwärtstrend durchbrochen.

Kapitalmarktexperten sehen darin ein deutliches Anzeichen für eine Trendwende. Ging es in den vergangenen fast 40 Jahren unter Schwankungen immer weiter nach unten, könnten wir nun vor einer Phase deutlich steigender Zinsen stehen.