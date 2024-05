Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Deutschlands Stärke basiert auf Industrien, die es seit dem Kaiserreich gibt: Chemie, Maschinenbau, Automobilindustrie. In vielen weiteren Bereichen, in denen Deutschland einst eine führende Rolle innehatte, ist dies nicht mehr der Fall. Obwohl der Computer in Berlin erfunden wurde und das Audioformat MP3 in Erlangen.

Diese Stärke in einzelnen Sektoren ist kein Zufall. Sie entstammte einem herausragenden Umfeld Ende des 19. Jahrhunderts: Deutschland verfügte über das weltweit beste Bildungssystem, von der beruflichen Bildung bis zu Spitzenforschung. Kohle sicherte den Zugang zu günstiger Energie, der Staat galt als Vorbild in Sachen Effizienz und Effektivität, und die Abgabenlast war gering. Hinzu kam, dass es nur wenige Konkurrenten in der Welt gab.