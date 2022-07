Die Welt blickt auf eine historische Ernährungskatastrophe. Die Zahl der Hungernden und chronisch Unterernährten ist laut dem an diesem Mittwoch veröffentlichten neuesten Welternährungsbericht der Vereinten Nationen auf bis zu 828 Millionen Menschen angestiegen. Rund jeder Zehnte hat also nicht das Nötigste, um ohne ernährungsbedingten Mangel überleben zu können.



Die Zahl enthält die aktuellen Kriegsfolgen aber noch nicht, denn sie betrifft das Jahr 2021. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in diesem Jahr nochmals deutlich höher liegt. Denn ein Kreislauf der Krisen, die einander selbst verstärken, ist in Gang geraten: Der russische Krieg blockiert die Getreideausfuhr der Ukraine. Aus politischer Furcht vor einer langen Handelsblockade im Schwarzen Meer beginnen Staaten, die selbst vom Import abhängen, Grundnahrungsmittel zu horten. Indien stoppte die Ausfuhr von Weizen. Arabische Empfängerländer, von Katar bis Ägypten, blicken mit Schrecken auf das Geschehen. Die Nahrungsmittelpreise stiegen im Libanon im Jahresvergleich fast um mehr als das Dreifache, in Sudan um 145 Prozent, in der Türkei um 89 Prozent.



Der Ukrainekrieg ist auch ein Krieg um das Brot für die Welt. Er bedroht die globale Ernährung direkt und indirekt. Viele der betroffenen und von Unruhen bedrohten Länder des arabischen und asiatischen Raumes schauen als dabei als möglichst neutrale Beobachter zu, als wollten sie nach Kriegsende bevorzugt vom Sieger beliefert werden.



Welche politischen Schlussfolgerungen sind, aus europäischer Sicht, aus der globalen Hungerkrise zu ziehen? Die medial besonders resonanzstarken Deutungsgroßmächte der Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam und Greenpeace zeichnen ein nicht verkehrtes, aber allzu eindeutiges Bild: Der Fokus liegt auf einem Stopp des Klimawandels durch Dekarbonisierung, auf einer Rückabwicklung des „unfairen“ Welthandels, sowie eine Reise Rückwärts der afrikanischen Landwirtschaften vom Anbau der globalen Marktfrüchte Mais und Weizen zu dort länger etabliertem, mehr trockenresistentem Getreide wie Hirse oder Maniok.

Agrarische Industrialisierung und Welthandel sind eine historische Erfolgsgeschichte Der letzte Punkt ist ziemlich unstrittig. Doch die Welternährungsfrage ist nur zu beantworten, wenn man darüber einige – medial stark vereinfachte oder vernachlässigte – Zusammenhänge näher betrachtet. Denn in der eingängigen Deutung, die Globalisierung sei das Kernproblem, kommt eine gewisse Ignoranz wesentlicher Zusammenhänge zum Ausdruck. Die Hungerkatastrophe hat ihren Hauptgrund nämlich nicht in der Globalisierung der Ernährung, sondern im Gegenteil im Zusammenbruch des globalen Handels.



Die historische Gewordenheit der heutigen Welternährung lässt sich nicht wie im Planspiel einfach rückabwickeln. Wenn ein Bevölkerungswachstum in Staaten wie Ägypten über viele Jahre nur durch importierte Nahrungsmittel ermöglicht wird, gibt es kein einfaches Zurück. Globaler Lebensmittelhandel und Versorgung sind auf mittlere Sicht untrennbar miteinander verbunden. Der Handel wird der Grund sein, sollte das UN-Entwicklungsziel des Grundrechts auf Nahrung – zumindest verspätet, im Jahr X nach Kriegsende – doch noch verwirklicht werden.